مصرع شاب في حادث طرق بين شاحنة ومركبة بمنطقة رام الله

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 60 بمنطقة رام الله بالضفة الغربية، مساء اليوم الخميس.

ووصلت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأقرت وفاة شاب كان يستقل السيارة الخصوصية، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

فيما قدمت طواقم الهلال الأحمر العلاجات الأولية لمصابين اثنين وصفت حالتهما بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى أحد المشافي في المنطقة لتلقي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "رأينا شابا (30 عاما) كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعالق داخل سيارته وعانى من إصابات بالغة الخطورة في جسده، وخلال أعمال تخليص معقدة من قبل طواقم الإنقاذ، أجرينا له فحوص طبية إلا أن إصابات كانت بالغة ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته في المكان".

ووصلت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.