وفد من "حماس" يختتم زيارة لبغداد بحث خلالها المستجدات في غزة

حركة حماس ذكرت أن "وفدا قياديا اختتم زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد"، من دون ذكر مدّتها، مضيفة أنه "أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية".

اختتم وفد من حركة "حماس" زيارة لبغداد، بحث خلالها مع قادة ومسؤولين آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة والمستجدات في الأراضي الفلسطينية بشكل عامّ.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الخميس: "اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد"، من دون ذكر مدّتها.

وأضافت أنه "أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية".

وترأس الوفد القيادي بالحركة، أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، بحسب بيان الحركة.

وأضافت أن الوفد بحث "مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل التعامل معها".

وقدّم وفد "حماس" في بغداد "عرضا للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى"، وفقا للحركة.

ومنذ أن بدأت الإبادة بغزة، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان.

وشدد وفد "حماس" على "ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الجرائم والعدوان المتواصل".

كما "جرى البحث في سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، بحسب البيان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، نحو 71 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" إسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا ما أدى إلى استشهاد 406 أشخاص.