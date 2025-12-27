حماس تحذر من استخدام "أرض الصومال" كوجهة لتهجير الغزيين

حركة حماس تدين إعلانًا حول تبادل الاعتراف مع إدارة انفصالية في «أرض الصومال»، وتصفه بسابقة خطيرة تمنح شرعية زائفة لإسرائيل، فيما تؤكد الحكومة الصومالية رفضها القاطع لأي اعتراف يمسّ وحدة البلاد وسيادتها.

رفضت حركة حماس، اليوم السبت، وأدانت "بأشدّ العبارات" ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة "أرض الصومال" بشأن تبادل الاعتراف مع إسرائيل، معتبرةً الخطوة "سابقةً خطيرةً، ومحاولةً مرفوضةً لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتل".

وأضافت الحركة، في بيان، أن إسرائيل "متورّطة في جرائم حرب وإبادة جماعية، وتواجه عزلةً دوليةً متصاعدة"، مؤكدة رفضها التام "لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرًا، بما فيها استخدام أرض الصومال كوجهةٍ لأبناء غزة".

وتابعت حماس أن "لجوء حكومة مجرم الحرب نتنياهو" إلى الاعتراف بإدارة انفصالية في الصومال "يعكس عمق العزلة الدولية التي يرزح تحتها الكيان الصهيوني، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، داعيةً إلى "تعزيز هذه العزلة شعبيًا ورسميًا، ومواصلة الجهود الدولية لمحاصرته، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الإنسانية".

وثمّنت الحركة "مواقف الدول العربية والإسلامية التي أدانت هذا السلوك الخطير المنتهك للقانون الدولي"، لما يحمله من "مساسٍ بوحدة الصومال وسيادته"، محذّرةً من "السياسات الصهيونية الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها، خدمةً للمشروع الصهيوني".

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام الصومالي في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن بلاده "ترفض اعتراف أي دولة بجمهورية أرض الصومال، وستمنع ذلك بالطرق الدبلوماسية".

وأضاف أن "الاعتراف بجمهورية أرض الصومال يعكس أجندة لتقويض وحدة الصومال وسيادتها”، محذّرًا من أن هذه الخطوة “تنعكس سلبًا على جهودنا في مكافحة الإرهاب".

وطالب الوزير إسرائيل "بالتوقف عن تصريحاتها وإعلاناتها غير القانونية والمتهورة”، مؤكدًا أن “الخطوة الإسرائيلية تضر باستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي".

والجمعة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال (صومالي لاند)، الإقليم الانفصاليّ، كدولة مستقلة وذات سيادة، وبحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو فإن الأخير "وقع ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانًا مشتركًا متبادلًا يأتي بروح ’اتفاقيات أيراهام‘".