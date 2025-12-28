استشهاد عامل من قلقيلية إثر سقوطه عن جدار الفصل قرب القدس

يواجه آلاف العمال الفلسطينيين مخاطر يومية جراء الملاحقة والاعتقالات، إذ تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى العمل، ما يؤدي إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح واعتقال المئات.

استشهد العامل الفلسطيني جهاد عمر قزمار من بلدة عزبة سلمان جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، إثر سقوطه عن جدار الفصل العنصري قرب الرام شمال القدس، أثناء محاولته التوجه للعمل في إسرائيل.

وتعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة مأساوية من حوادث استشهاد وإصابة العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم عبور جدار الفصل للوصول إلى أعمالهم في إسرائيل لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مُنع أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أعمالهم في الداخل، ما فاقم من أزمة البطالة والضغوط المعيشية على العائلات الفلسطينية، وجعل محاولات عبور الجدار أكثر خطورة ومليئة بالمخاطر.