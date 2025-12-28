اعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة والقدس: اقتلاع أشجار وحرق مركبات ومنازل

في هجمات منفصلة، اقتحم مستوطنون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وخلعوا وسرقوا أبواب منازل قيد الإنشاء، فيما أحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل في حوارة والجبعة.

أقدم مستوطنون، صباح الأحد، على تقطيع 40 شجرة زيتون في بلدة مخماس شمال القدس، فيما أحرق آخرون فجر اليوم ثلاث مركبات وخطوا شعارات تهديدية في هجومين ببلدة حوارة جنوب نابلس وقرية الجبعة غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرة استيطانية قرب مخماس تستخدم كنقطة تجمع للتخطيط لاعتداءات متكررة على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم، ما يزيد من معاناتهم خاصة خلال موسم قطف الزيتون السنوي، ويحول دون وصولهم إلى أراضيهم ويسبب خسائر مادية كبيرة.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أن المستوطنين نفذوا 621 اعتداء في الضفة الغربية، شملت اقتلاع وتخريب وتسميم 1986 شجرة، منها 466 شجرة زيتون، كما تسببوا، بمساعدة الاحتلال، بخسائر واسعة في محافظات نابلس، رام الله والبيرة، سلفيت، الخليل، قلقيلية، وجنين.

كما سجلت الهيئة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 7154 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا وإلحاق أضرار بأكثر من 48 ألف شجرة، منها أكثر من 37 ألف شجرة زيتون.

وفي هجمات منفصلة، اقتحم مستوطنون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وخلعوا وسرقوا أبواب منازل قيد الإنشاء، فيما أحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل في حوارة والجبعة.

وتفيد التقارير الرسمية بأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية نهاية 2024 بلغ نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، ما يعكس توسعا مستمرا في النشاط الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.