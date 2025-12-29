حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة تطال عشرات الفلسطينيين

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ336 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ313، وسط استمرار عمليات الهدم والتجريف داخل المخيمين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واقتحام عشرات المنازل، والتنكيل بسكانها عبر احتجازهم لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية تحت الأمطار، إلى جانب تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الغربي عبر حاجز دير شرف، والشرقي عبر حاجز عورتا، وشرعت بحملة مداهمات واعتقالات في عدد من الأحياء والمناطق.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضياء حشاش عقب مداهمة منزله في حارة حسام خضر بمخيم بلاطة، كما اعتقلت الشاب أحمد الساحلي (الكزع) خلال اقتحام منزله في محيط مدرسة اليرموك قرب المخيم، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد إياد معروف من منزله قرب دوار زواتا غرب نابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت ستة شبان عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، من بينهم الأسيران المحرران مأمون حامد وعبدالله عباس. كما اعتقلت شابا آخر خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وفي جنوب الضفة، أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد سموح خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل، إضافة إلى اعتقال شاب آخر خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي شمال الضفة، أصيب فلسطيني واعتقل آخر خلال اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال في مدينة ومحافظة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن مركبة عسكرية إسرائيلية صدمت مركبة فلسطينية مدنية قرب جامعة القدس المفتوحة في المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجراح متوسطة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مفلح مشارقة خلال اقتحام بلدة عنبتا شرقي طولكرم، مشيرة إلى أن الجنود داهموا منازل ومحالًا تجارية أثناء الاقتحام.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ336 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ313، وسط استمرار عمليات الهدم والتجريف داخل المخيمين.