الضفة: اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم صحافية وأسرى محررون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة وتفتيش منازل فلسطينيين، وأسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم صحفية وأسرى محررون، إضافة إلى اعتقال ثلاثة متضامنين أجانب في قرية المغير.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية والأسيرة المحررة أشواق عوض بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. كما أعادت اعتقال الأسير المحرر محمد يوسف وراسنة ووالده يوسف عقب دهم منزليهما في بلدة الشيوخ شمالي شرق الخليل.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال المسعف مراد سمارة بعد اقتحام منزله في بلدة بروقين غرب سلفيت، والعبث بمحتوياته. كما اعتقلت الشاب أدهم الياباني إثر مداهمة منزل عائلته في مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت الشاب أحمد عبد الباسط عابد بعد اقتحام منزله في بلدة رنتيس غرب المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، حيث احتجزت العشرات واعتقلت الشبان مراد لدادوة ومحمود طعمة ومؤمن عمار شريتح بعد دهم منازلهم. وفي السياق، داهمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الأمعري جنوبي البيرة واقتحمت منزلًا داخله، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وامتدت الاقتحامات إلى قرية بدو، حيث داهمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله، بالتزامن مع اقتحام بلدات وقرى أبو شخيدم وكوبر وسنجل شمالي المدينة.

كما طالت الاقتحامات عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وميثلون جنوب جنين، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وعوريف جنوب نابلس، وتقوع جنوب شرق بيت لحم. وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير كمال القواسمي وعبثت بمحتوياته دون تسجيل اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الشيوخ، بالتزامن مع مداهمة مخيم العروب شمال المدينة وإطلاق قنابل صوت داخل المخيم، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية.