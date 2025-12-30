بلدية الاحتلال تهدم منزلا في سلوان

شرعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، في هدم منزل في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية خلال الاقتحام تمهيدا لهدم منزل الشاب المقدسي شافع أبو شافع، الذي يقطنه سبعة أفراد، في استمرار لسياسة الهدم والتهجير في المدينة المحتلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ثبتت، أمس الإثنين، قرار إخلاء 13 شقة سكنية في حي بطن الهوى، في خطوة اعتبرتها محافظة القدس امتدادا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.

وأكدت المحافظة أن إجراءات الاحتلال تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط المسجد الأقصى وربط البؤر الاستيطانية في سلوان ببعضها، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن.

ومنذ عام 2015، أُخليت قرابة 16 عائلة من حي بطن الهوى، فيما تلقى فلسطينيون آخرون إخطارات بالإخلاء في يناير 2026. وأشارت المحافظة إلى أن جمعية "عطيرت كوهانيم" تستند في دعاواها إلى مزاعم ملكية لأراضي الحي منذ عام 1881، لمساحة تقدر بـ5 دونمات و200 متر مربع.