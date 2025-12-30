مصرع الحكواتي الفلسطيني حمزة العقرباوي غرقا في نهر النيل

يُعدّ العقرباوي (42 عاما) من أبرز الحكواتيين الفلسطينيين، وعُرف باهتمامه بجمع الموروث الشعبي المرتبط بحياة الأهالي اليومية، وتوثيق القصص والحكايات التقليدية التي تعكس الثقافة والتراث الشعبي في مختلف القرى الفلسطينية.

لقي الحكواتي الفلسطيني حمزة العقرباوي مصرعه غرقا في نهر النيل، خلال زيارته مصر، وفق مصادر مقربة من عائلته.

وذكرت مصادر بعائلة العقرباوي، اليوم الثلاثاء، أن نجلهم لقي مصرعه إثر غرقه في نهر النيل من دون توفر تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

ولم تعقب السلطات المصرية على الحادثة.

ويُعدّ العقرباوي (42 عاما) من أبرز الحكواتيين الفلسطينيين، وينحدر من بلدة عقربا جنوب شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وعُرف باهتمامه بجمع الموروث الشعبي المرتبط بحياة الأهالي اليومية، وتوثيق القصص والحكايات التقليدية التي تعكس الثقافة والتراث الشعبي في مختلف القرى الفلسطينية.

كما اشتهر بتنظيمه جولات تعريفية بالقرى الفلسطينية، لإطلاع الزوار على التراث المحلي والعادات والتقاليد، ما جعله شخصية محبوبة لدى السكان المحليين، والمهتمين بالتراث الفلسطيني.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، نعاه متابعون وناشطون ثقافيون، مستذكرين إسهاماته في حفظ الهوية الثقافية الفلسطينية ونقلها للأجيال الجديدة، ومؤكدين أن رحيله يشكل خسارة للمشهد الثقافي الفلسطيني.