الضفة: اقتحامات واسعة واعتقالات ومواجهات في نعلين وعابود

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة نعلين غرب رام الله، عقب اقتحام القوات للبلدة. وشهدت المواجهات إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز نحو المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل واعتقال عدد من الفلسطينيين، وسط مواجهات في بعض المناطق واعتداءات متواصلة من مستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في نابلس، اعتقل الجيش الشاب عبد القادر صلاح بعد مداهمة منزله في قرية برقة شمال غرب المدينة، وصادر بعض مقتنيات منزل الأسير مؤيد الشيخ يوسف في منطقة الضاحية.

وفي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، اعتقل الجيش ثلاثة شبان هم معين أسامة رجب، سعيد محمد رجب وعماد مصلح برهوش.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي أبو سنينة وصبري أبو عصب بعد مداهمة منزليهما. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي الخليل، اقتحم الجيش بلدة الظاهرية وأطلق قنابل ضوئية، دون الإبلاغ عن اعتقالات، فيما اعتقل شابا في حلحول قرب مسجد النبي يونس.

وفي رام الله، اعتقل الجيش الشاب إبراهيم عودة حمدان في بلدة ترمسعيا شمال شرق المدينة.

وفي بلدة عابود شمال رام الله، تسبب إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز داخل منزل باحتراقه، مما أدى أيضا إلى إصابة عدد من السكان بالاختناق.