استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال بنابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، فجر الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إطلاق نار استهدف مركبة فلسطينية قرب قرية اللبن الشرقية، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد على المركبة، ثم فرضت طوقا أمنيا ومنعت الوصول إلى المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد المصابين ونقلته إلى أحد المشافي الإسرائيلية دون توضيح طبيعة إصابته، بينما سمحت لطواقم الإسعاف الفلسطينية بنقل المصاب الثاني إلى مشافي سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال تواجدهما على مدخل البلدة على الطريق الرئيس بين رام الله ونابلس، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة جدا وجرى نقله لأحد المستشفيات في أراضي عام 1948.

واضاف أن الشاب المصاب الثاني نقل إلى مستشفى سلفيت، عقب إصابته بأربع رصاصات، خلال محاولته إنقاذ الشاب وحالته مستقرة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن المصاب، شاب يبلغ من العمر 22 عاما، أصيب برصاص حي في الظهر ووصفت حالته بـ "المتوسطة"، وخضع لعملية جراحية في مستشفى سلفيت الحكومي.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر عائلية باستشهاد الشاب خطاب محمد سرحان ضراغمة (26 عاما) متأثرًا بإصابته، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال ونقلته إلى منطقة "سهل اللبن" قبل نقله إلى مشافي إسرائيلية، دون إعلام العائلة أو الجهات

