الضفة الغربية في 2025: تصاعد القتل والاعتقالات والاستيطان والتهجير

عام ثقيل مرّ على الضفة الغربية المحتلة، شهد تصعيدًا غير مسبوق في القتل والاعتقالات والعمليات العسكرية والاستيطان، بالتوازي مع تدهور اقتصادي حاد واستهداف مباشر للتعليم والحياة اليومية، ما عمّق الانهيار الإنساني ورسّخ سياسة القبضة الإسرائيلية المشددة.

في عام 2025، عاشت الضفة الغربية المحتلة واحدًا من أثقل أعوامها، على وقع تصاعد عدوان الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة.

وخلال 2025 تدهورت الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية على نحو غير مسبوق، وتعزّزت فيه السياسات الإسرائيلية القائمة على القتل والاعتقال والتهجير والاستيطان، بما عمّق المساس بحقوق الفلسطينيين ورسّخ واقعًا قاسيًا.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الضفة الغربية شهدت منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مقتل 1102 وإصابة 9034 آخرين، نتيجة عدوان الجيش والمستوطنين.

وتعكس هذه الأرقام تصاعدًا حادًا في وتيرة القتل والإصابات خلال عام 2025، في ظل اتساع رقعة العمليات العسكرية وتكثيف الاقتحامات.

وأشار الجهاز إلى أن عدد سكان دولة فلسطين بلغ مع نهاية عام 2025 نحو 5.56 ملايين نسمة، بينهم 3.43 ملايين في الضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار الخسائر البشرية، وتقييد الحركة والعمل والخدمات، انعكس مباشرة على الاستقرار السكاني والنسيج الاجتماعي، وعمّق مظاهر الهشاشة المجتمعية.

الانتهاكات بحق الأسرى

وفي ملف الاعتقالات، أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، من بينها نادي الأسير، ومؤسسة الضمير، وهيئة شؤون الأسرى، بأن إسرائيل صعّدت خلال عام 2025 حملات الاعتقال والإجراءات القمعية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ووثّقت هذه المؤسسات نحو 7000 حالة اعتقال خلال العام، من بينهم 600 طفل و200 سيدة. ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية وحدها نحو 21 ألف حالة، بينهم 1655 طفلًا و650 سيدة، دون احتساب معتقلي قطاع غزة أو الفلسطينيين في مناطق الـ48.

وبحسب المعطيات، تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9300 أسير، من بينهم 3350 معتقلًا إداريًا من دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى 1220 معتقلًا تصنّفهم إسرائيل كمقاتلين "غير شرعيين".

كما وثّقت المؤسسات الحقوقية استشهاد 32 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون خلال عام 2025، لترتفع حصيلة الوفيات بين الأسرى منذ بدء حرب الإبادة إلى 100 أسير، أُعلن عن هويات 86 منهم، بينهم 83 قضوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وأكدت التقارير أن إسرائيل تواصل احتجاز جثامين عدد من الشهداء الفلسطينيين، وتحويل السجون ومعسكرات الاعتقال إلى بيئات تعذيب ممنهج، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

العدوان على المخيمات

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأت من مخيم جنين وامتدت لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس. وأسفرت هذه العملية عن تدمير مئات المنازل، وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني من المخيمات ومحيطها.

وأدت العمليات إلى هدم آلاف الوحدات السكنية، وإحداث تغييرات جذرية في البنية الجغرافية والديمغرافية للمخيمات، عبر شق طرق جديدة وتنفيذ عمليات هدم واسعة، في مشهد أعاد إلى الأذهان سياسات إعادة هندسة المكان التي تعتمدها إسرائيل لفرض وقائع ميدانية دائمة.

الاستيطان

وعلى صعيد الاستيطان، شهد عام 2025 قفزة غير مسبوقة في وتيرة البناء الاستيطاني. فقد صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة "السلام الآن"، المتخصصة في مراقبة الاستيطان، إن المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي وافق منذ بداية العام على 28,163 وحدة سكنية، في رقم قياسي لم يُسجَّل من قبل.

وأضافت أن هناك خططًا إضافية لمناقشة بناء 1033 وحدة جديدة، بينها 126 وحدة في مستوطنة "سانور"، التي كانت قد أُخليت سابقًا ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، قبل أن توافق إسرائيل على إعادة تأسيسها في أيار/ مايو 2025.

ويُقدَّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 750 ألف مستوطن، بينهم 250 ألفًا في القدس الشرقية. وينفذ هؤلاء اعتداءات شبه يومية بحق الفلسطينيين، تشمل حرق الممتلكات والاعتداء الجسدي وتخريب الأراضي الزراعية، في إطار سياسة تهدف إلى فرض تهجير قسري وتغيير الطابع الديمغرافي للأرض.

التعليم تحت الاستهداف

لم يسلم قطاع التعليم من هذا التصعيد. فقد شهدت مدارس الضفة الغربية اقتحامات متكررة وأوامر هدم، كان من أبرزها هدم مدرسة خلة عميرة الأساسية في مديرية يطا جنوب الخليل، في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

كما تعرّضت ثماني جامعات فلسطينية لمداهمات وأعمال تخريب خلال العام، بحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وأشار الجهاز إلى أن الخسائر البشرية في قطاع التعليم على مستوى فلسطين بلغت 18,979 طالبًا، إضافة إلى 1399 طالبًا جامعيًا، و797 معلمًا وإداريًا، و241 موظفًا في قطاع التعليم العالي، في حصيلة تعكس حجم الاستهداف الممنهج لهذا القطاع الحيوي.

اقتصاد يترنّح تحت القيود

اقتصاديًا، حمل عام 2025 مؤشرات تدهور حاد في اقتصاد الضفة الغربية. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13%، رغم تسجيل نمو طفيف بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2024، وهو نمو لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر المتراكمة.

وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية نحو 28% من إجمالي القوى العاملة، في ظل تراجع فرص العمل وتشديد القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة، فيما وصل عدد العاطلين عن العمل على مستوى فلسطين إلى نحو 650 ألف شخص.