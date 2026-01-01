الضفة الغربية: حملة اعتقالات واسعة وتفجير منازل في نابلس ورام الله

أجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في شارع الحجة عفيفة بنابلس، بالتزامن مع اقتحام محيط المستشفى الوطني الحكومي، حيث أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجار في المنطقة.

في أول أيام العام الجديد، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات العشرات من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، بالتزامن مع استمرار اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي جنوب الضفة، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل واعتقلت مصلح علي عوض، كما اعتقلت الشاب مؤمن سامي عمرو خلال اقتحام مدينة دورا جنوبي غرب المحافظة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا شرقي الخليل، حيث اعتقلت أدهم محمد علي شريتح من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني أبو ليل عقب اقتحام مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، كما اعتقلت الشاب مؤمن الدبيك من حارة الياسمينة في البلدة القديمة وسط المدينة.

وأجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في شارع الحجة عفيفة بنابلس، بالتزامن مع اقتحام محيط المستشفى الوطني الحكومي، حيث أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجار في المنطقة.

نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في منزل عائلة حسيبا بمحيط المستشفى الوطني وسط مدينة نابلس، ما تسبب بدمار كبير في المبنى وتخريب محتوياته. وأسفرت العملية عن اعتقال الشاب محمد حسيبا ووالده رامي حسيبا من داخل المنزل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أفاد نادي الأسير باعتقال ثلاثة شبان خلال اقتحام مخيمي الجلزون والأمعري، وبلدات كوبر وبيتونيا والمزرعة الغربية، وهم: محمود الدشت، عمر خليل عامر، وخليل إبراهيم مصفر.

فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد هريش في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وأقدمت على تفجير قنبلة غاز داخل المنزل قبل اعتقاله، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالمكان وأثر على من فيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بسام القدري عقب مداهمة منزله في مدينة طوباس، والشاب بهاء بشارات من بلدة طمون جنوبي المدينة، إضافة إلى علاء وثائر عمار بعد مداهمة منزليهما في طوباس.

واستكملت قوات الاحتلال حملتها باقتحام بلدة كوبر شمالي رام الله، ومخيم الفوار للاجئين جنوبي الخليل، فيما داهمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم قلنديا شمالي القدس، قبل إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم.