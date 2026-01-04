اقتحامات واعتقالات بالضفة ومصادرة أموال واندلاع مواجهات

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، في مختلف مناطق الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى الضم والتهجير والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل فلسطينيين، والاعتداء على سكانها، وتخريب محتوياتها، إلى جانب مصادرة أموال وممتلكات خاصة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الشاب قسام دلني بعد اقتحام منزله في قرية قيرة بمحافظة سلفيت، علما أنه محرر منذ عدة أسابيع. كما اعتقلت الشاب ليث سحويل عقب مداهمة منزله في حي البالوع بمدينة البيرة شمال رام الله.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائف عقل خلال اقتحامها بلدة بيت إيبا غرب المدينة، فيما أقدم الجنود على تمزيق صور الشهداء أثناء اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد صالح الدراويش بعد اقتحام منزله ومقر شركته وسط مدينة دورا جنوب المحافظة، وصادرت جهاز حاسوب وجهاز تسجيل كاميرات.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشرطي رامي الخضيرات ونجله علي بعد مداهمة منزلهما في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي بلدة حبلة جنوب قلقيلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه مركبة خلال اقتحام البلدة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي محافظة بيت لحم، استولت قوات الاحتلال على مبلغ مالي عقب مداهمة أحد المنازل في قرية كيسان شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت منزل عائلة بلال مصطفى غزال وفتشته، قبل أن تصادر مبلغاً مالياً بقيمة 800 دينار أردني.

واقتحمت قوة عسكرية البلدة وداهمت منزل محمود عودة غزال (55 عاما)، واعتقلته برفقة زوجته ليلى خليل أبو دية (50 عاما)، ونجليهما عبد الرحمن (20 عاماً) ومحمد (27 عاما)، إضافة إلى زوجة الأخير هبا طقاطقة (25 عاما)، بعد أن عبث الجنود بمحتويات المنزل.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، في مختلف مناطق الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى الضم والتهجير والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، عقب اقتحام المخيم وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانياً.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واحتجزت عدداً من الشبان دون الإبلاغ عن اعتقالات.