الأوقاف: 26 اقتحاما للأقصى و92 منع أذان بالإبراهيمي خلال ديسمبر

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى في القدس 26 مرة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما منعوا رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل 92 مرة خلال الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الاقتحامات تصاعدت خلال اليوم الأول من عيد الأنوار- حانوكا، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى وسط دعوات لتنفيذ اقتحامات مستمرة طوال أسبوع العيد، مع محاولات لإقامة طقوس إشعال الشموع داخل ساحاته بحماية قوات الاحتلال.

وحذرت الأوقاف من أن هذه الاعتداءات اليومية، بما فيها السجود الملحمي وارتداء ملابس الصلاة وقيام المستوطنين بالصلوات التلمودية الجماعية، تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي الديني والتعبدي داخل المسجد الأقصى، وتكريس تقسيمه الزماني والمكاني.

وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية للأقصى، قرب مصلى باب "الرحمة"، أصبحت الوجهة الرئيسية لصلوات المستوطنين.

كما أقام المستوطنون حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق، تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال التي تمنع حراس المسجد التابعين للأوقاف من أداء مهامهم داخل ساحاته.

وقد صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح بالصلوات اليهودية ووضع التيفلين في الأماكن العامة، بما فيها المسجد الأقصى، بحرية ودون قيود.

وفيما يخص المسجد الإبراهيمي، أشارت الأوقاف إلى أن الاحتلال منع رفع الأذان 53 مرة، وأقام حفلات صاخبة في القسم المغتصب، ومنع الموظفين من الدخول، مع إغلاق يومي متكرر لبوابة السوق وفرض إجراءات أمنية مشددة.

كما طرد الاحتلال المؤذن من غرفة الأذان خلال صلاة الجمعة وواصل الحفريات داخل زاوية الأشراف، إضافة إلى وضع "كرفانين" داخل منتزه الحرم وإحاطتهما بالسواتر.

وعلى صعيد المساجد في القدس والضفة، اقتحم الاحتلال مسجدا في قرية دير بزيع غرب رام الله، وأجبر المصلين على الخروج بالقوة، كما اقتحم مسجد يانون في نابلس واحتجز المصلين بعد الاعتداء عليهم وضرب بعضهم، ومنعهم من إغلاق المسجد.

واستمر المستوطنون في اقتحام برك سليمان جنوب بيت لحم والأملاك الوقفية التابعة للأوقاف.

وأدانت وزارة الأوقاف هذه الانتهاكات اليومية، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والرباط فيهما، مؤكدة أن التواجد في هذين المسجدين هو السبيل لحمايتهما من الاحتلال.