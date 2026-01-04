تقرير: اشتباه بعملية دهس قرب روابي في منطقة رام الله

بحسب المعلومات الأولية، تم تصنيف الحدث على أنه "اشتباه بعملية دهس". وقد نُقل المُصاب إلى مدخل مستوطنة عتيرت، حيث قدّم له طاقم نجمة داود الحمراء الإسعافات الطبية الأولية في المكان.

أُصيب مستوطن يبلغ من العمر 13 عامًا بجروح وُصفت بالطفيفة في حادث دهس وقع مساء اليوم الأحد، قرب روابي بمنطقة رام الله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المركبة المشتبه بتنفيذ الدهس انسحبت من الموقع، فيما تواصل قوات الاحتلال في أعمال التمشيط والتحقيق، ولا تزال التفاصيل قيد الفحص.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن جيش الاحتلال يفرض طوقا على رام الله وبير زيت لملاحقة منفذ العملية.