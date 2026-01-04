حسين الشيخ يبحث في القاهرة سبل تثبيت الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

قال حسين الشيخ إنه خلال لقائه بعبد العاطي وحسن رشاد، "تباحثنا في سبل تثبيت الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة، والدفع نحو الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

بحث نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في القاهرة، الأحد، سبل الدفع نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين أجراهما الشيخ مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ومدير المخابرات حسن رشاد، وفق تدوينة لنائب الرئيس الفلسطيني عبر "إكس".

وكتب الشيخ: "التقيت اليوم (الأحد) في القاهرة وبحضور معالي مدير المخابرات (الفلسطينية) العامة الأخ ماجد فرج، في اجتماعين منفردين كلا من مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد، و وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي".

وأضاف: "تباحثنا في سبل تثبيت الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة، والدفع نحو الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وذكر الشيخ أن الاجتماعين "تناولا تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات في فلسطين والمنطقة".

وكان من المقرر فتح المعبر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن إسرائيل لم تلتزم بذلك.

يذكر أنه في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما لا تزال إسرائيل تخرق بعض بنوده وتماطل في الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق الحرب التي شنّتها تل أبيب على مدى عامين بدءا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد، و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل حتى اليوم خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.