الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة بينهم صحافية وفتى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم صحافية وفتى قاصر.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافية إيناس إخلاوي بعد مداهمة منزلها في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة.

وفي مدينة قلقيلية، شملت الاعتقالات كل من إبراهيم محمود قشمر، ومروان جعيدي، وليث سلمي، والشاب أحمد أبو هنية، شقيق الشهيد جمال والأسير المحرر عبد الله ذياب، عقب اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح عياد في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، والشاب زيد ضميري ومناضل عناية في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، إضافة إلى الفتى يزن العالول (15 عامًا) من مخيم نور شمس أثناء اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عز الدين صبح ويزيد صبح خلال اقتحام منطقة واد الفارعة جنوب المحافظة، كما اعتقلت عنان العبوة في مدينة نابلس شمال الضفة.

وفي بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات عشوائية في مخيم عايدة شمال المدينة، طالت أكثر من 25 فلسطينيًا، رافقتها عمليات اقتحام للمنازل وترويع للسكان.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.