تهجير جماعي يهدد 140 مقدسيا و22 شقة في حي بطن الهوى

استولى مستوطنون صباح الاثنين على منزل عائلة مقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بعد إخلاء العائلة منه تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن المنزل المكون من شقتين ويعيش فيه 13 فلسطينيا بدأ المستوطنون بإجراء أعمال صيانة وترميم في محيطه، في خطوة لتثبيت السيطرة الاستيطانية عليه.

ويأتي هذا الاستيلاء ضمن سياسة التهجير القسري التي تستهدف العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى، حيث تسعى جمعيات استيطانية، بدعم من سلطات الاحتلال، للاستيلاء على عشرات المنازل بذريعة ملكيات مزعومة تعود لما قبل عام 1948.

وتشير التقديرات إلى أن تهجيرا جماعيا يهدد 140 مقدسيا، أي 22 شقة سكنية، خلال الأيام القادمة ليسكنها المستوطنون بعد إخراج سكانها.

ويعد حي بطن الهوى من أكثر أحياء سلوان تعرضاً لعمليات الإخلاء والاستيطان في إطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على مقبرة إسلامية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحطموا شواهد عدد من القبور وخربوا أخرى.

ويذكر أن المستوطنين سبق وأن حطموا شواهد قبور مقبرة باب الرحمة الإسلامية شرق المسجد الأقصى مرتين خلال العام 2025.

عشرات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية في باحات الأقصى تحت حماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأفادت محافظة القدس بأن 80 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، فيما اقتحم نحو 350 مستوطنا آخرين الأقصى عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن الاقتحامات جرت على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة الخاضع للسيطرة الأمنية للاحتلال، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، تخللتها طقوس تلمودية علنية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وتواصل الجماعات الاستيطانية اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في إطار محاولات متواصلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ويشار إلى أن المسجد الأقصى شهد خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 27 اقتحاما من قبل المستوطنين.