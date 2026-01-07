الأمم المتّحدة تدين الفصل العنصريّ الإسرائيليّ وخنق حياة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة

مفوضيّة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتّحدة تشبّه سياسات إسرائيل الخانقة في الضفّة الغربيّة بنظام الفصل العنصريّ، وتحذّر من آثار تصاعد التمييز الممنهج ضدّ الفلسطينيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

حذّرت مفوضيّة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة الأربعاء من تصاعد ما وصفته بـ:"الآثار الخانقة" للسياسات الإسرائيليّة "التمييزيّة" على حياة الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلّة، معتبرة أنّها باتت "تتشابه مع نظام التمييز العنصريّ".

وقالت المفوضيّة في تقرير إنّ: "التمييز الممنهج ضد الفلسطينيّين في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة تدهور بشكل كبير" في السنوات الماضية.

وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، في بيان مرفق بالتقرير: "هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، كلّ جانب من جوانب حياة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيليّة، الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزيّة".

وأضاف: "هذا بشكل خاص يمثّل واحدًا من أشكال التمييز والفصل العنصريّ الخطيرة، وهو يتشابه مع نظام التمييز العنصريّ الذي شهدناه سابقا".

وتابع تورك: "سواء كان الأمر يتعلّق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجّه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون، فكلّ جانب من جوانب حياة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيليّة، الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزيّة".