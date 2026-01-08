مواجهات واعتقالات بالضفة وإخطار بهدم مدرسة بالقدس

في القدس المحتلة، أصدرت بلدية الاحتلال إخطارًا بهدم جزء من مبنى تابع لمدرسة ورياض الأقصى – فرع “المئذنة الحمراء” في حارة السعدية بالبلدة القديمة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس، حملة واسعة من المداهمات والاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق، أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت العشرات، إلى جانب إخطار بهدم منازل ومنشآت، وصولا إلى استهداف قطاع التعليم في القدس المحتلة.

ففي نابلس شمالي الضفة، أصيب فتى (17 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة ونقلت الفتى إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال وسط نابلس ومنطقة دوار الشهداء، وأطلقت قنابل الغاز، بالتزامن مع اقتحام قوة خاصة بلدتي بيتا وأودلا، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل ومحيطها.

وفي سياق الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي مروان حرزالله بعد مداهمة منزله في بلدة بيت إيبا غرب نابلس، كما اعتقلت الأسيرة المحررة منى البرغوثي ونجلها همّام عقب اقتحام منزلهم في قرية عابود شمال غرب رام الله.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد إلياس الأخرس ونجله يزن خلال اقتحام مدينة طولكرم، إضافة إلى اعتقال الشاب علاء عبد اللطيف من بلدة فرعون، وحسام أحمد ناصيف من الحي الجنوبي في طولكرم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم إسماعيل رشدي، ويوسف القيق، وهشام الطيطي، عقب مداهمة منازلهم في مخيم العروب شمال المدينة.

أما في بيت لحم جنوب الضفة، فقد أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزل مكوّن من طابقين في بلدة الخضر، بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي قلقيلية شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر أبو خضر بعد اقتحام المدينة من مدخلها الشمالي، حيث انتشرت القوات في المنطقة ودهمت أرضًا زراعية واعتقلته من مكان عمله.

وجنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد النار (الينابيع) في بلدة الظاهرية، واحتجزت عددا من المزارعين وأصحاب البساتين أثناء عملهم على تأهيل ينابيع المياه، حيث كبّلت أيديهم ونكلت بهم لساعات، قبل أن تستولي على شاحنة وحفار في المكان.

وفي القدس المحتلة، أصدرت بلدية الاحتلال إخطارًا بهدم جزء من مبنى تابع لمدرسة ورياض الأقصى – فرع “المئذنة الحمراء” في حارة السعدية بالبلدة القديمة.

وأوضحت محافظة القدس أن البلدية أمهلت إدارة المدرسة أسبوعًا لهدم الجزء العلوي من المبنى، الذي تبلغ مساحته 35 مترا مربعا، مهددة بتنفيذ الهدم بالقوة في حال عدم الالتزام بما سمته “الهدم الذاتي” خلال المهلة المحددة.