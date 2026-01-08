إرهاب المستوطنين: مصابان في هجوم للمستوطنين وإحراق مركبات شمالي الضفة

إصابات في صفوف الفلسطينيين إحداها خطيرة، وإحراق مركبات خلال هجوم نفذه مستوطنون قرب مصنع الجنيدي شمال غربي نابلس، في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

أُصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الخميس، أحدهما بحالة خطيرة، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في محيط مصنع الجنيدي قرب قرية دير شرف شمال غربي نابلس، في هجوم تخلله إحراق مركبات والاعتداء بالضرب المبرح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين يبلغان من العمر 65 و50 عامًا، تعرضا لـ"ضرب مبرح" من قبل مستوطنين قرب المصنع، حيث جرى نقلهما لتلقي العلاج، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

توثيق لاعتداء المستوطنين بالضرب المبرح والعصي على فلسطيني أثناء هجومهم على بلدة دير شرف شمال غرب مدينة نابلس



التفاصيل: https://t.co/7TwKpVytw7 pic.twitter.com/OS8xIx2guK — موقع عرب 48 (@arab48website) January 8, 2026

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن مستوطنين أحرقوا مركبات فلسطينية شمالي الضفة، وهاجموا فلسطينيا داخل إحداها، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين وإحالتهما لتلقي العلاج.

وقال إن قواته اعتقلت 3 من المستوطنين الضالعين في الهجوم عند مدخل مستوطنة "شفي شومرون"، وأحالتهم للتحقيق في مركز شرطة "أريئيل"، بالإضافة إلى مواصل عمليات البحث والتمشيط في المنطقة والتحقيق بالهجوم.

متداول | توثيق لهجوم المستوطنين على دير الشرف في نابلس



التفاصيل: https://t.co/7TwKpVxVGz pic.twitter.com/NKX7lgDIP2 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 8, 2026

وأظهرت المعطيات الميدانية أن المستوطنين هاجموا محيط مصنع الجنيدي وعددًا من المركبات الفلسطينية في المنطقة، وأضرموا النيران في بعضها، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة، وسط حالة من الذعر في صفوف العاملين والسكان القريبين.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إنه جرى اعتقال ثلاثة يهود على خلفية حادثة إحراق مركبات وقعت شمالي الضفة الغربية، وذلك في إطار التحقيق الجاري في الهجوم.

وفي رواية أولية صادرة عن الجانب الإسرائيلي، جرى الادعاء بأن "يهودًا مقنّعين" دخلوا إلى قرية بيت ليد شمالي الضفة الغربية وأحرقوا مركبات، مع الإشارة إلى وجود "مصاب فلسطيني بجروح خطيرة"، دون توضيح ملابسات الهجوم أو هوية المنفذين، أو الإعلان عن اعتقالات.

كما نقلت تقارير إسرائيلية لاحقة، استنادًا إلى بلاغات الطواقم الطبية، أن فلسطينيًا كان داخل إحدى المركبات التي أُضرمت فيها النيران وأصيب بجروح بالغة، في حين قالت إن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تنفذ بحماية من قوات الاحتلال، وسط مطالبات فلسطينية متكررة بمحاسبة المسؤولين عنها.