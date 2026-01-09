إرهاب المستوطنين: إضرام النار بغرف صفية بمدرسة بجالود ومركبات ببزاريا في نابلس

المستوطنون يضرمون النار في غرف صفيّة في جالود، ويكتبون شعارات عنصرية على جدرانها، ويلحقون أضرارا مادية بمرافق المدرسة؛ كما أضرموا النار بخمس مركبات شماليّ نابلس.

أضرم مستوطنون النار، اليوم الجمعة، بغرف صفيّة بمدرسة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانها، وألحقوا بمرافقها أضرارا مادية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تسللوا إلى "مدرسة جالود الثانوية" في ساعات الفجر الأولى، وأضرموا النار داخل غرفة صفية، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.

فيديو يُظهر ألسنة اللهب متصاعدة من غرفة صفيّة بمدرسة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب إضرام المستوطنين النار فيها؛ كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانها.



وفي بيان، ندّد مدير عام التربية والتعليم جنوبي نابلس، سامر الجمل، بالاعتداء، وشدّد على أنه "استهداف للعملية التعليمية، وحق الطلبة في التعليم الآمن".

بعض الشعارات العنصرية التي خطّها المستوطنون

وطالب الجمل "بتدخّل دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق المدارس".

إحدى الغرف الصفية وآثار الحريق ظاهرة عليها

وتتعرض مدرسة جالود الثانوية لاعتداءات متكررة من مستوطنين إسرائيليين، مع تصاعد هجماتهم على القرى في نابلس.

وفي اعتداء إرهابيّ ثان، أضرم مستوطنون النار، اليوم، في خمس مركبات في قرية بزاريا، شماليّ نابلس.

مركبة أضرم المستوطنون النار فيها في بزاريا

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين، هاجموا القرية، وشرعوا بإضرام النيران في عدد من المركبات فيها، ما أدى إلى احتراق خمس مركبات.

وخلال العام الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 4 آلاف و723 اعتداء للمستوطنين بحقّ الأهالي وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، كما تسبب المستوطنون في إشعال 434 حريقا في ممتلكات الأهالي وحقولهم، منها 307 حرائق في ممتلكات الأهالي و127 في الحقول والأراضي الزراعية.

كما تسببت الاعتداءات الإرهابية بتهجير 13 تجمعا بدويا، تضمّ ألفا و90 شخصا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قواته انتشرت، ليلة الجمعة، عند مشارف قرية جالود، إثر ورود بلاغ عن قيام إسرائيليين (مستوطنون إرهابيون) بتخريب مبنى وممتلكات في مدرسة بالقرية".

كما "ورد بلاغ آخر عن قيام مدنيين إسرائيليين بإضرام النار في عدة مركبات فلسطينية، وتخريب ممتلكات في قرية بزاريا".

وأضاف جيش الذي يتواطأ بشكل مباشر ودائم بجرائم المستوطنين المُرتكبة بحقّ الأهالي في الضفة، أنه "لم يتم العثور على أي مشتبه بهم لدى وصول القوات".

وزعم أن قواته "باشرت التحقيق في الحدثين (الجريمتين)".