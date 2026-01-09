الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل أرملة يحيى عياش في نابلس

أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم أحياء في نابلس، منها منطقة الجبل الشمالي، وداهم عددا من منازل الأهالي وفتشها، قبل أن يعتقل الفلسطينية هيام عياش.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هيام عياش، أرملة القيادي بـ"كتائب القسام" يحيى عياش، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "التحريض عبر شبكة الإنترنت".

وأضافت المصادر أن الجيش علّق لافتة على مدخل منزل عياش عقب اعتقالها، كتب عليها: "تم اعتقال أم البراء بسبب التحريض عبر شبكة الإنترنت"، مُرفقةً بصورة لمنشور نُسب إليها على "فيسبوك".

ويُعد يحيى عياش أحد أبرز قادة "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، واغتالته إسرائيل في قطاع غزة في 5 كانون الثاني/ يناير 1996، بعبوة ناسفة زرعت في هاتف نقال.

ويندرج الاعتقال اليوم ضمن حملات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، على خلفيّات متعدّدة، من بينها ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.