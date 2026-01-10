اعتقالات واقتحامات وإغلاق حواجز في عدة مناطق بالضفة الغربية

بحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نُصبت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينيين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هما طالب حمدان سلمان (65 عامًا) وجلال عبد اللطيف سلمان (43 عامًا).

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم السبت بلدات العبيدية والشواورة ودار صلاح وزعترة شرقًا، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، حيث داهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية وفتشتها، وسط انتشار واسع داخل أزقة المخيم، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.