تقرير: الانتهاكات والاعتداءات في الضفة خلال أسبوع

وثّق "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض"، في تقريره الأسبوعي، للفترة ما بين 2026.1.3 حتى 2026.1.9، سلسلة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطانية في القدس ومختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

شملت الاستيلاء على منازل، واعتداءات مباشرة على السكان، وتجريف أراضٍ، وهدم منشآت ومنازل، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة. وجاءت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس

- استولى مستوطنون على مبنى يعود لعائلة البصبوص في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، بعد أن دهمت قوة من شرطة الاحتلال، برفقة عناصر من جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، المبنى وأجبرت العائلة على إخلائه تحت التهديد.

- نفّذ مستوطنون ما وصف بـ"الهجوم المزدوج" ضد أهالي تجمع الحثرورة البدوي شرقي القدس المحتلة، إذ أرسلوا رسائل تهديد عبر طائرة مسيّرة طالبت السكان بالإخلاء الفوري، ما نشر أجواء من الرعب والترويع المتعمّد. وأعقب ذلك اقتحام مباشر لمنازل التجمع تحت حماية قوات الاحتلال، جرى خلاله العبث بمحتويات البيوت، وإحراق مقتنيات شخصية، واحتجاز عدد من الشبان لساعات طويلة والتحقيق معهم ميدانيًا.

- في بلدة عناتا، هدمت جرافات الاحتلال مزرعة تعود للمقدسي، إياس دنديس، في منطقة وعر البيك، فيما أخطرت بلدية الاحتلال بهدم جزء من مدرسة ورياض الأقصى – فرع "المئذنة الحمراء" في حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وأمهلت إدارة المدرسة أسبوعًا لتنفيذ الهدم.

الخليل

- هدمت مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "حافات ماعون" والبؤرة الاستيطانية "اسخار أمان" منشأتين زراعيتين (بركسين) في منطقة خلة عوض قرب خربة الطويل بمسافر يطا، وسرقوهما بما يحتويانه من معدات.

- في بلدة بيت أمر شمال الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون أهالي منطقة خربة القط جنوب البلدة، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، بعد استيلائهم على جزء منها ونصب بيت متنقل وجلب قطعان ماشية إليها. كما اقتلع مستوطنون في خربة التبان بمسافر يطا نحو 150 شجرة زيتون، وقطعوا أجزاء من السياج المحيط بالأراضي.

- في بلدة الظاهرية، جرف مستوطنون مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين وشرعوا بشق طريق استيطاني جديد في منطقة الدير جنوب شرق البلدة، يتفرع من طريق استيطاني سابق أُنشئ قبل نحو عشرة أيام، بطول يزيد على ستة كيلومترات، ويمتد من منطقة زنوتا شرق البلدة إلى منطقتي السروات والدير.

بيت لحم

- أصيب 15 مواطنًا، بينهم 6 أطفال، جراء اعتداء استيطاني على منطقة خلايل اللوز جنوب شرقي المحافظة، حيث هاجم مستوطنون منازل المواطنين بالحجارة وحاصروها، تحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز.

- شرع مستوطنون بتسييج أراضٍ في بلدة تقوع بهدف الاستيلاء على 15 دونمًا مزروعة بأشجار الزيتون، تقع على مقربة من منازل المواطنين. وفي بلدة الخضر، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في منطقة أرض الدير غرب البلدة بحجة البناء دون ترخيص، فيما هدمت جدارًا استناديًا في مدينة بيت جالا بطول 50 مترًا، وأجبرت المواطن محمد سعيد الأعرج على هدم شقته السكنية في حي صميع بمنطقة عين جويزة.

رام الله والبيرة

- هاجم عشرات المستوطنين منطقة مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح، وحاولوا الاعتداء على سيدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أقدم خلالها المستوطنون على دهس شاب من قرية المغير وطعن رجل من قرية أبو فلاح في رأسه ويده.

- واصلت جرافات الاحتلال عمليات التجريف واقتلاع أشجار الزيتون في بلدة ترمسعيا، فيما هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف عبد النبي شبانة في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل، وكسّروا نوافذه وسرقوا ممتلكات وأحدثوا تخريبًا واسعًا داخله. وفي بلدة عطارة، شرع مستوطنون بتعبيد طريق نحو خربة طرفين الأثرية بهدف السيطرة على جبل تُقدّر مساحته بنحو 2000 دونم، كما أُنشئت بؤرة استيطانية جديدة بين بلدتي دير دبوان ورمون.

نابلس

- هاجم مستوطنون مزارعين جنوب قرية عصيرة القبلية وأطلقوا النار لترهيبهم وطردهم، واستولوا على معدات زراعية. كما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب الشارع الالتفافي المحاذي لقرية دوما، وألحقوا أضرارًا بعدد منها.

- في بلدة اللبن الشرقية، اقتحم مستوطنون خان اللبن الأثري بحماية جيش الاحتلال ونفذوا أعمالاً استفزازية. كما هاجموا منازل المواطنين على أطراف قريتي بورين وبيتا بالحجارة. واستولت سلطات الاحتلال بموجب أمر عسكري على 503 دونمات من أراضي بلدات الفندقومية وسيلة الظهر وبرقة، بهدف شق طريق "أمني" يربط بين مستعمرتي "حومش" و"صانور".

سلفيت

- تصدى مواطنون لهجوم واسع شنّه عشرات المستوطنين على أطراف قرية فرخة وسط إطلاق نار حي، حيث داهم المستوطنون منازل ومناطق تربية مواشٍ. وفي بلدة دير بلوط، اقتحم مستوطنون مسجد السلام بأحذيتهم وعبثوا بمحتوياته والتقطوا صورًا داخله، كما أعاقوا حركة المركبات.

- في بلدة كفر الديك، اعتدى مستوطنون على مركبة المواطن جابر الديك شمال البلدة، فيما سرق آخرون 10 رؤوس أغنام من أراضي قرية بروقين.

الأغوار

- هدمت قوات الاحتلال فيلتين شرق مدينة أريحا، إحداهما مأهولة بالسكان، وسلمت إخطارًا بهدم فيلا ثالثة في المنطقة. كما اقتحم مستوطنون خربة الفارسية بالأغوار الشمالية مستخدمين مركبات جبلية، واعتدوا على الأهالي، فيما تعرضت عائلة الكعابنة لاعتداء بالضرب في منطقة تل صمادي بالجفتلك.

- أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل في الجفتلك، واقتحم مستوطنون خربة الحديدية وطردوا الرعاة الفلسطينيين من أراضيهم، وهاجموا تجمع شلال العوجا البدوي وأقدموا على تفريغ صهاريج المياه، إضافة إلى الاعتداء على متضامنين متواجدين في المكان.