فيديو: مستوطنون يعتدون بالضرب على مسن فلسطيني

المهاجمون أحرقوا أربع مركبات ودمروا ممتلكات داخل المشتل، الذي تديره عائلة فلسطينية-ألمانية، في هجوم هو الثالث من نوعه الذي يتعرض له المكان خلال عام واحد

أظهر تسجيل مصوّر التقطته كاميرات مراقبة مجموعة من المستوطنين المقنّعين والمسلحين بالعصي وهم يعتدون بالضرب على فلسطيني خلال هجوم استهدف مشتل نباتات في قرية دير شرف شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أفاد شهود عيان ومقاطع فيديو حصلت عليها وكالة "الأسوشيتد برس".

ويُظهر الفيديو أشخاصًا يرتدون ملابس سوداء ويخفون وجوههم، بينما ينهال عدد منهم بالضرب والركل على رجل ملقى على الأرض.

وقال شاهدان من أفراد العائلة المالكة للمشتل إن مستوطنين اعتدوا على باسِم صالح ياسين (67 عامًا) أثناء محاولته الفرار من المكان، مشيرين إلى أنه نُقل إلى المستشفى ويعاني من كسور في اليد وإصابات في الوجه والصدر والظهر.

وتحدث الشاهدان شريطة عدم الكشف عن هويتهما خشية التعرض لأعمال انتقامية.

وأضافا أن المهاجمين أحرقوا أربع مركبات ودمروا ممتلكات داخل المشتل، الذي تديره عائلة فلسطينية-ألمانية، في هجوم هو الثالث من نوعه الذي يتعرض له المكان خلال عام واحد. وأوضح أحد أفراد العائلة أن هجومًا سابقًا في سبتمبر الماضي تسبب بخسائر تجاوزت 600 ألف دولار.

وبحسب أفراد من عائلة صاحب المشتل، فإن العاملين فرّوا عند رؤية المهاجمين، إلا أن ياسين، الذي يعاني من الصمم، لم يسمع التحذيرات، ما أدى إلى لحاق المعتدين به وضربه بعد سقوطه أرضًا، كما يظهر في التسجيل المصور.