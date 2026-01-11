استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه بالخليل

أطلق جنود الاحتلال مساء أمس النار على المواطن شاكر فلاح أحمد الجعبري داخل سيارته في منطقة خلة حاضور بحارة الجعبري بمدينة الخليل، قبل أن ينقلوه مصابا ويتركون السيارة في المكان.

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطن شاكر فلاح أحمد الجعبري (58 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل ليلة السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكدت الهيئة احتجاز الاحتلال الإسرائيلية لجثمان الشهيد، في استمرار لسياسات الاحتلال المتمثلة بالقتل والاعتقال وحرمان عائلات الضحايا من استلام جثامين أبنائها.



الشهيد شاكر فلاح الجعبري (مواقع التواصل)

وأطلق جنود الاحتلال مساء أمس النار على المواطن شاكر فلاح أحمد الجعبري داخل سيارته في منطقة خلة حاضور بحارة الجعبري بمدينة الخليل، قبل أن ينقلوه مصابا ويتركون السيارة في المكان.

ومساء السبت، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية دهس ضد الجنود، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصاب في منطقة خلة حاضور لتقديم الإسعافات الأولية له، مشيرا إلى أن الفلسطيني أصيب أثناء إطلاق النار عليه في حي الجعبري جنوب المدينة.

وفي وقت لاحق، تراجع الاحتلال عن مزاعمه الأولية بشأن محاولة تنفيذ عملية دهس، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول الحادثة.