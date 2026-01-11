اعتداءات للمستوطنين تطال مسافر يطا والظاهرية وتجريف أراض بترمسعيا

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد تم رصد 4723 اعتداءً نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال العام الماضي.

أطلق مستوطنون، اليوم الأحد، مواشيهم في أراضي ومحيط مساكن المواطنين في مسافر يطا وقرية البرج جنوب الخليل، في اعتداء جديد طال الأراضي الزراعية والمحاصيل، وسط تسجيل إصابات بالاختناق جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطنين أطلقوا قطعان الأغنام والإبل قرب منازل الفلسطينيين في خربة الحلاوة وخربة المركز بمسافر يطا، وتعمدوا إدخالها إلى الحقول والمزروعات بهدف استفزاز السكان وإلحاق أضرار بمحاصيلهم.

كما أطلق مستوطنون أبقارهم في أراضي الفلسطينيين بمنطقة "واد النفاخ" التابعة لقرية البرج.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأهالي أثناء تواجدهم في أراضيهم بمنطقة معلا الدير.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بنقل عدد من المصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق تجمع لأصحاب الأراضي الذين حاولوا الوصول إلى المنطقة لمنع جرافات الاحتلال من شق طريق استيطاني يهدد أراضيهم ومنازلهم، في وقت تواصلت فيه اعتداءات الجنود والمستوطنين ومحاولات طرد السكان من محيط منازلهم.

وفي شمال رام الله، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا، بعد أن اقتحمت آلياتها شوارع البلدة وشرعت بتجريف أراضٍ قرب منزل عائلة أبو عواد، ما ألحق أضراراً بالمزروعات.

واحتجزت القوات الشاب حمزة جمال القطين لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة متواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر، شملت تجريف وحراثة آلاف الدونمات واقتلاع أكثر من 4000 شجرة زيتون، لصالح بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخراً غرب بلدة ترمسعيا.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد تم رصد 4723 اعتداءً نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال العام الماضي.