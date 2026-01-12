اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس تطال صحافيا وطفلا

أسفرت المداهمات والاقتحامات عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم صحافي وطفل، عقب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

حملة اعتقالات واسعة تمتد من رام الله إلى الخليل والقدس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأسفرت المداهمات والاقتحامات عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم صحافي وطفل، عقب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي محمد عطا شراكة والطفل أدهم نضال نخلة بعد مداهمة منزليهما في مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما جرى اعتقال الشاب يوسف النجار خلال اقتحام بلدة كوبر غرب رام الله، واعتقال الشاب حمزة عابد بعد مداهمة منزله وسط مدينة البيرة.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اعتقلت القوات الشاب بلال الوهادنة من مخيم الدهيشة، والشاب كرم شادي من منطقة الضاحية جنوب المدينة.

أما في الخليل، فاعتُقل معتصم الجنيدي من حي أبو اكتيله، إضافة إلى اعتقال الشاب عمر محمد الهيموني من حي الجامعة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرقي المدينة. كما اعتقلت الشاب ياسر الأسمر بعد مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار الحملات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، والتي تترافق مع اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على السكان، ضمن سياسة التضييق المستمرة بحق الفلسطينيين.