الأغوار.. عائلات بدوية "ترحل" تحت ضغط المستوطنين

تصاعد عنف المستوطنين أدى إلى إفراغ معظم التجمعات الفلسطينية القريبة في المنطقة (ج) التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

تقوم عائلات بدوية فلسطينية في قرية رأس عين العوجا، بالأغوار الشمالية، بتفكيك مساكنها والرحيل، في ظل تصاعد اعتداءات ومضايقات المستوطنين.

قرية رأس عين العوجا في الممر تقع بين مدينتي رام الله وأريحا، وكانت تضم نحو 700 نسمة من قرابة 130 عائلة، عاشت في المنطقة منذ عشرات السنين. ووفق معطيات أوردتها وكالة "الأسوشيتد برس"، في تقرير نُشر، الأحد، نقلاً عن منظمات حقوقية، فقد تهجرت 26 عائلة على الأقل من القرية خلال الأيام الماضية، فيما "تستعد عائلات أخرى للمغادرة"، متفرقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ويوضّح سكان القرية، في شهاداتهم المصوّرة، أن المستوطنين ينفذون "اعتداءات شبه يومية تشمل اقتحام البيوت، ومضايقة الأهالي، وإدخال قطعان الأغنام إلى مساكنهم وأراضيهم، إضافة إلى منع الرعي والوصول إلى مصادر المياه".

ويؤكد السكان أن أي اعتراض من جانبهم يقابل بتدخل الجيش الإسرائيلي واعتقال الفلسطينيين.

حسن محمد، أحد سكان القرية، يقول لوكالة "الأسوشيتد"، إن عائلات بأكملها شُرّدت من المنطقة وفقدت أغنامها وممتلكاتها، مضيفًا أن الأهالي يفككون "أغلى ما يملكون" من دون معرفة وجهتهم المقبلة، بعد فشل محاولاتهم للانتقال إلى مناطق أخرى.

بدوره، يشرح، إياد إسحاق، كيف أن المستوطنين "يهاجمون الأهالي ليلًا ونهارًا، ويرهبون النساء والأطفال"، مشيرًا إلى انقطاع المياه عن القرية منذ أيام، وإلى حالة الخوف الدائم التي يعيشها السكان.

نايف زايد، وهو أيضًا من سكان القرية، أكد أن معاناة الأهالي مع المستوطنين مستمرة منذ نحو عامين، موضحًا أن المستوطنين يدخلون البيوت بشكل متكرر، فيما لا تلقى اتصالات السكان بالشرطة الإسرائيلية أي استجابة.

كما ينقل التقرير عن منظمات حقوقية إسرائيلية، أن تصاعد عنف المستوطنين "أدى إلى إفراغ معظم التجمعات الفلسطينية القريبة في المنطقة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ تسعينيات القرن الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الاعتداءات اشتدت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن يقيم مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على بعد عشرات الأمتار من أحد منازل القرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما فاقم الضغوط على الأهالي.

في الوقت الحالي، تفرّقت العائلات التي غادرت رأس عين العوجا بين قرى قريبة من أريحا وأخرى قرب الخليل، فيما اضطر بعض الأهالي إلى بيع أغنامهم ومحاولة الانتقال إلى المدن، بينما يواصل آخرون تفكيك مساكنهم دون معرفة إلى أين سيتجهون.