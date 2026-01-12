مصابان برصاص الجيش الإسرائيلي ببلدة الرام شمال القدس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر لشاب (35 عاما)"، لافتة إلى أنه "أصيب خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام".

أصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، في بلدة الرام شمال مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر لشاب (35 عاما)"، لافتة إلى أنه "أصيب خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام".

وفي بيان ثان، أصدرته بعد ذلك، قالت إن طواقمها "تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي بالفخد لشاب 26 عاما، خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، وجاري نقله للمستشفى

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصريّ بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة الأهالي ومعظمهم عمال، اجتيازه، بحثا عن عمل داخل إسرائيل.

وتفيد معطيات "الاتحاد العام لعمال فلسطين"، باستشهاد 44 عاملا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 34 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق جدار الفصل، رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر.