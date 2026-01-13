إسرائيل تبدأ قطع الكهرباء والمياه عن مباني "أونروا" بالقدس

رأت محافظة القدس أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 302 الذي أنشأ الوكالة لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وشرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت محافظة القدس في بيان إن شركة الكهرباء الإسرائيلية سلمت أمس إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الوكالة الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، فيما أرسلت شركة "جيحون" إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يوما، استنادا إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.

ووفق حصر أولي، طالت الإجراءات 10 مبان تابعة لـ "أونروا"، تشمل المدارس والعيادات ومراكز التدريب والمكاتب الإدارية، بما فيها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، ما يهدد الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد انتقد القرار، مؤكدا أنه يعرقل عمل الأونروا ويقيّد مهامها.

ورأت محافظة القدس أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 302 الذي أنشأ الوكالة لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وتدير "أونروا" في القدس مخيمين للاجئين، هما شعفاط وقلنديا، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية وصحية مثل عيادة الزاوية الهندية ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين.