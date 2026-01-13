اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال في ساعات الفجر حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط للاجئين شمالي القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام بلدة كفر عقب المجاورة.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، اقتحام المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ترافق ذلك مع حملات اعتقال واسعة وتحقيقات ميدانية طالت عشرات الفلسطينيين بعد احتجازهم لساعات، إضافة إلى الاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم والتنكيل بالسكان.

وشنت قوات الاحتلال في ساعات الفجر حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط للاجئين شمالي القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام بلدة كفر عقب المجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت عدداً من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، من بينهم الشاب أيمن العدوي بعد تفتيش منزل عائلته في المخيم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، وداهمت بلدة دورا جنوب غرب الخليل بعدة آليات عسكرية.

كما أفاد سكان محليون بأن شبانا استهدفوا برجا عسكريا للاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة والمفرقعات.

وفي شمال الضفة، داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت منازل المواطنين في منطقتي “الراس” و“الملول” وقامت بتفتيشها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.