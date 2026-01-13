تعليق التعليم في عشرات المدارس بالقدس احتجاجا على سياسة التصاريح الإسرائيلية

بدأت المشكلة بحسب زنانيري عندما "استثنت إسرائيل أيام السبت من التصاريح، وبعد اعتراض الأمانة العامة، عادت التصاريح لتشمل أيام السبت وتستثني أيام الجمعة والأحد".

علّقت عشرات المدارس الخاصة في القدس الشرقية التعليم في صفوفها، احتجاجا على قرار إسرائيل تقليص عدد الأيام التي تمنح فيها تصاريح للمعلمين من الضفة الغربية المحتلة بدخول المدينة.

وصدر قرار الإضراب عن الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في القدس قبل أن تنضم إليه جميع المدارس الخاصة في القدس الشرقية.

ويؤثر القرار على نحو عشرين ألف طالب وطالبة، من بينهم 8500 في 15 مدرسة مسيحية في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما قال مدير مدرسة المطران المسيحية الخاصة ريتشارد زنانيري.

ووفقا لبيان الأمانة العامة فإن القرار الإسرائيلي طال "171 من المعلمين والموظفين" العاملين في المدارس المسيحية في القدس الشرقية.

وأوضح زنانيري، أن هذا العدد من أصل "300 معلم ومعلمة يعملون في كل مدارس القدس الخاصة" المسيحية وغير المسيحية.

ووصفت الأمانة العامة في بيان الإجراء الإسرائيلي بأنه "تعسفي".

وبدأت المشكلة بحسب زنانيري عندما "استثنت إسرائيل أيام السبت من التصاريح، وبعد اعتراض الأمانة العامة، عادت التصاريح لتشمل أيام السبت وتستثني أيام الجمعة والأحد".

وهذا الاستثناء "مرفوض" بالنسبة لتلك المدارس، وخصوصا أنها "تنظم برامج تعليم ونشاطات لا منهجية في هذين اليومين".

وأكدت الأمانة العامة في بيانها، أن "الحصول على التصاريح لكل الأيام غير منقوصة هو أحد الحقوق الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها".

وشددت على أن المدارس "غير قادرة على انتظام دوام الفصل الدراسي الثاني في ظل هذه الإجراءات".

ورأى زنانيري وهو عضو في الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في القدس أن القرار الإسرائيلي "سياسي"، ويهدف إلى "الهيمنة المطلقة على مؤسسات التعليم، وهو جزء من قرارات كثيرة اتخذتها إسرائيل ضد التعليم في القدس" الشرقية.

وقال "نحن غير مسرورين بأن أولادنا في البيوت، لكن المسؤول عن إغلاق المدارس هو قرارات الاحتلال".

وأشار إلى وجود اتصالات بين الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في القدس والجهات المختصة "لضمان أن تشمل التصاريح الإسرائيلية كل أيام الأسبوع".

ولفت زنانيري إلى قرار إسرائيلي جديد آخر يقضي "بعدم تشغيل المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية لأي معلم من القدس، حصل على شهادته الجامعية من جامعة فلسطينية"، مع تذكيره بأن "إسرائيل تمنع منذ العام الماضي توظيف أي معلم جديد من الضفة الغربية في مدارس القدس الشرقية".

تحتل إسرائيل القدس الشرقية منذ العام 1967، وضمتها في مرحلة لاحقة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية على أنها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتشرف على التعليم في القدس عدة جهات، إذ يوجد مدارس بلدية حكومية تابعة لإسرائيل، وأخرى أهلية خاصة.

أما الجهة الثالثة التي كانت تشرف على التعليم في القدس الشرقية فتتثمل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أغلقت إسرائيل ستا من مدارسها بعد الحرب على قطاع غزة، وذلك إثر مزاعمها بمشاركة موظفين في الوكالة الأممية في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.