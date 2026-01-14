الاحتلال يهدم منزلا في بيت لحم ويعتدي على فلسطينيين بالخليل ورام الله

المنزل يعود لعائلة محمد أبو طير، وتبلغ مساحته 200 متر مربع، وشرعت جرافات الاحتلال بهدمه قرب منتجع مراد السياحي بعد اقتحام المنطقة بمركبات عسكرية وجرافتين، ومنعت السكان من الوصول إليها.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا قيد الإنشاء في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية أن المنزل يعود لعائلة محمد أبو طير، وتبلغ مساحته 200 متر مربع، وشرعت جرافات الاحتلال بهدمه قرب منتجع مراد السياحي بعد اقتحام المنطقة بمركبات عسكرية وجرافتين، ومنعت السكان من الوصول إليها.

وفجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل الأسير الجريح أحمد أبو الرب، منفذ عملية بيسان، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الداموني في البلدة، وداهمت منزل عائلة أبو الرب قبل تفجيره، بعد أن أُخطر أفراد العائلة سابقًا بقرار مصادرة وإغلاق المنزل تمهيدًا لهدمه.

وأشارت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" إلى أن سلطات الاحتلال نفذت 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، في ارتفاع غير مسبوق يهدف لاستهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.

وفي سياق آخر، اعتدى مستوطنون على طاقم موظفي قسم المياه في بلدية إذنا غرب الخليل، ما أدى لإصابة المسؤول طارق طميزي والموظف أحمد بشير سليمية برضوض أثناء عملهم في فتح محابس المياه.

كما أجبر جنود الاحتلال ثلاثة شبان على خلع ملابسهم قبل اعتقالهم عند حاجز الطيبة شرقي رام الله، في ظل البرد الشديد الذي تشهده المنطقة.