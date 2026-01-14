توقعات بإعلان الوسطاء بالتزامن عن لجنة إدارة قطاع غزة مساء الأربعاء

وفد حماس برئاسة الحية يلتقي مدير المخابرات المصرية للتباحث في تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، واتصالات جارية لعقد اجتماع بين حماس وفتح وعدد من الفصائل لبحث ملفّ اللجنة من حيث أسماء أعضائها ورئيسها وعملها

يلتقي وفد من حركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها، خليل الحية، اليوم الأربعاء، مع مدير المخابرات المصريّة، حسن رشاد، لبحث تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءات لإدارة قطاع غزّة، وستكون مؤلفة من 14 عضوا.

وقال مصدر مطلع على المشاورات إن وفد حماس "بدأ ظهر اليوم لقاء مع رئيس المخابرات حسن رشاد والمسؤولين المصريين لبحث ملف لجنة الكفاءات الوطنية المستقلة وآلية عملها وصلاحياتها لتسلم مهمات إدارة القطاع".

وأضاف المصدر أن وفد حماس سيجري مشاورات مع عدد من الفصائل التي وصل قادتها، مساء الثلاثاء واليوم الأربعاء، إلى القاهرة لبحث ملفّ اللجنة من حيث "أسماء أعضائها ورئيسها وعملها".

وأفاد بأن مصر "تجري اتصالات من أجل عقد اجتماع بين حركتي فتح وحماس حول ملف اللجنة والقضايا الفلسطينية".

وتقضي خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 بندا بأن تدير لجنة كفاءات مستقلة قطاع غزّة، بإشراف "مجلس السلام" الذي سيترأسه ترامب نفسه.

وقال مصدر فلسطيني آخر إن "التوافق بين فتح وحماس والفصائل ضروري حول أسماء أعضاء اللجنة. وعندما يتّفق الجميع سوف يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وأضاف أنه "اقتُرحت شخصيتان لرئاسة اللجنة هما علي شعث (وكيل سابق لوزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية)، وماجد أبو رمضان (وزير الصحة بالسلطة) وتواصل معهما الإخوة في مصر"، مشيرا إلى "التواصل مع عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء" في اللجنة.

وأوضح أن الوسطاء في مصر وقطر ينسقون مع الإدارة الأميركية ونيكولاي ميلادينوف، المرشح لرئاسة هيئة التنسيق بين مجلس السلام واللجنة.

من ناحية ثانية ذكر المصدران المطلعان أن وفد حماس سيناقش مع المسؤلين المصريين "الخروقات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار خصوصا ما يتعلق باستكمال الانسحابات الإسرائيلية العسكرية وفتح معبر رفح بالاتجاهين، وبدء المرحلة الثانية".

وذكر التلفزيون العربي أنه من المتوقع أن يعلن الوسطاء بشكل متزامن، مساء اليوم، عن لجنة إدارة قطاع غزة، وأنه يوجد توافق بشأن آلية تشغيل معبر رفح بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي ونحو 200 موظف من السلطة الفلسطينية، وأن القاهرة حصلت، في الأيام الماضية، على موافقة السلطة الفلسطينية بشأن أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن علي شعث المرشح لرئاسة اللجنة ومسؤولية ملف الطاقة والنقل، ومسؤول ملف التعليم، جبر الداعور، ومسؤول ملف شؤون العشائر، حيني المغني، من المحسوبين على ما يعرف بتيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح"، الذي يتزعمه القيادي المفصول من الحركة ومستشار الإمارات الأمني، محمد دحلان.