دعم فلسطيني للجنة إدارة غزة وتشديد على وحدة النظام السياسي في الضفة والقطاع

الرئاسة الفلسطينية والفصائل المجتمعة في القاهرة تعلنان دعم تشكيل لجنة انتقالية لإدارة قطاع غزة، مع تشديد رسمي على وحدة النظام السياسي ورفض أي صيَغ تُكرّس الفصل، بالتزامن مع توقعات بإعلان الوساطة عن اللجنة مساء اليوم.

أعلن الجانب الفلسطيني، عبر موقف متزامن للفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبيان رسمي صادر عن الرئاسة الفلسطينية، دعمه تشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة، وسط توقعات بإعلان وشيك من الوسطاء عن تشكيل اللجنة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الفصائل، في بيان، إنها تدعم "جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة"، داعية إلى توفير "المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مسؤوليات القطاع لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع".

وأشادت الفصائل بجهود ترامب والوسطاء مصر وقطر وتركيا في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته في غزة، مشددة على التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل الخطة المعلنة.

ودعت الفصائل مجلس السلام، بالتنسيق مع الوسطاء، إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى مختلف أنحاء القطاع، والانسحاب منه، بما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة الأجواء للتعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وشددت على ضرورة توحيد المواقف الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق الوطنية، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والانتهاكات بحق المقدسات في القدس، مع التأكيد على قيام دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقد في القاهرة بدعوة من مصر وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار استكمال جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لمتابعة تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة ترامب، ومعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويأتي موقف الفصائل بالتوازي مع بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، شددت فيه على دعم تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد الصريح على رفض أي صيغ تُكرّس الفصل بين غزة والضفة الغربية.

ورحّبت الرئاسة، في بيانها، بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لاستكمال تنفيذ خطته للسلام"، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما يشمل تشكيل "مجلس السلام" وهيئاته التنفيذية، معلنة دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة القطاع في هذه المرحلة.

وقالت الرئاسة إنها كانت على تواصل وثيق مع المبعوث الأميركي الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والطواقم الأميركية، إلى جانب نيكولاي ملادينوف، لدعم الجهود الأميركية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة الإعمار.

وأعربت عن "تقديرها العميق وامتنانها" لما وصفته بـ"القيادة الحازمة" التي أبداها ترامب، معتبرة أن مشاركته المباشرة أسهمت في "خلق فرصة جديدة للسلام والاستقرار والحكم الرشيد في غزة"، كما أقرت بالدور الذي اضطلعت به الدول الوسيطة والضامنة، وهي مصر وقطر وتركيا.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن أي ترتيبات إدارية مستقبلية يجب أن تندرج ضمن إطار السلطة الفلسطينية الواحدة، إذ أكدت "أهمية الربط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، ورفضت "إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية تُكرّس الازدواجية أو الانقسام أو الفصل أو التقسيم". وشددت الرئاسة على التمسك بمبدأ "نظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

وفي موقف موازٍ، رحّب نائب الرئيس الفلسطيني، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بالجهود التي تقودها واشنطن والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة وتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية هناك.

وقال الشيخ، في منشور على منصة "إكس": "نرحب بالجهود المبذولة من الرئيس ترامب والمبعوث الخاص للسلام السيد ستيف ويتكوف والسيد جاريد كوشنر والسيد نيكولاي ميلادينوف، وكل من جمهورية مصر العربية وقطر وتركيا، للانتقال للمرحلة الثانية في قطاع غزة وتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية هناك".

وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت بضرورة الحفاظ على استمرار وقف الحرب، والإسراع بإدخال الإغاثة والمساعدات، وفتح المعابر، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي، والحفاظ على وحدة الوطن والشعب".

وتأتي هذه المواقف الفلسطينية الرسمية والفصائلية في وقت تتصاعد فيه التوقعات بإعلان متزامن من الوسطاء عن تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، وسط حديث عن تنسيق مصري قطري أميركي للإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب معطيات فلسطينية، فإن لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع باتت شبه مكتملة، مع بقاء حسم ملف الأمن والشرطة فقط، في حين جرى إبلاغ عدد من المرشحين لعضويتها بتعيينهم، سواء عبر اتصالات هاتفية أو رسائل قصيرة، إلى جانب اتصالات أجراها مسؤولون مصريون مع مرشحين آخرين حازوا تزكية من حركة حماس.

ويأتي هذا الحراك في سياق جهود سياسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى مرحلة جديدة في قطاع غزة، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وإدارة الشؤون المدنية عبر لجنة فلسطينية "تكنوقراطية".