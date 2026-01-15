الاحتلال يصعد بالضفة: هدم منازل وتجريف أراض واعتداءات للمستوطنين

هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية قيد الإنشاء في بلدة جناتا شرق بيت لحم، تعود لعائلة فؤاد زرينة من بيت جالا، بعد اقتحام البلدة بآليات وجرافات عسكرية.

هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن اقتحمت آليات عسكرية المنطقة وفرضت طوقا أمنيا لمنع وصول المواطنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت العائلة بقرار الهدم في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025، بزعم ضلوع نجلها في عملية "غوش عتصيون".

ويذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استشهاد الشابين عمران إبراهيم الأطرش ووليد محمد صبارنة، بعد إطلاق النار عليهما جنوب بيت لحم.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية قيد الإنشاء في بلدة جناتا شرق بيت لحم، تعود لعائلة فؤاد زرينة من بيت جالا، بعد اقتحام البلدة بآليات وجرافات عسكرية.

كما شهدت مناطق عدة من الضفة الغربية اعتداءات متزامنة للمستوطنين، شملت إحراق منزل شمال مخيم عقبة جبر في أريحا، وإطلاق المواشي بين منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية في بلدات سنجل والمغير شمال رام الله، واقتحام أراضي قرية إماتين شرق قلقيلية وقطع أشجار الزيتون.

وفي شمال القدس، شرعت قوات الاحتلال بتجريف أشجار الزيتون قرب الجدار الفاصل في قرية قلنديا، فيما واصلت جرافاتها أعمال تجريف وتدمير الأراضي الزراعية في سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، في إطار التوسع الاستيطاني في المنطقة.