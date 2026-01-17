الضفة: إصابات واعتقالات باعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه

تتعرض منطقة المغير لاعتداءات مستمرة من الجيش والمستوطنين، في إطار محاولات لترحيل سكانها منها.

أصيب فلسطيني، السبت، باعتداء مستوطنين، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، ومتضامنًا أجنبيًا بالضفة الغربية المحتلة.

وفي الخليل جنوبي الضفة، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا رشّ غاز الفلفل على المواطن، عيسى علي اعطيات، في منطقة مسافر يطا جنوب المدينة، ما أدى لإصابته بحالة إغماء، استدعت نقله إلى مركز طبي قريب للعلاج.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء جاء بعد إطلاق المستوطنون مواشيهم في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين بالمنطقة.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات إسرائيلية، الشاب، مجاهد محمد أبو جحيشة، بعد اقتحام منزله في البلدة وتفتيشه، وفق ما ذكرته "وفا".

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية امرأة فلسطينية ومتضامنًا أجنبيًا (لم تذكر جنسيته)، من منطقة الخلايل جنوبي القرية، وأجبرت أشخاصًا بالمكان على المغادرة.

وتتعرض تلك المنطقة لاعتداءات مستمرة من الجيش والمستوطنين، في إطار محاولات لترحيل سكانها منها.

وفي طولكرم شمالي الضفة، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة شابًا لم تعرف هويته بعد، بعد اقتحام ضاحية الشويكة بالمدينة.

تشييع جثمان الشهيد الطفل

وفي قرية المغير، شمال شرق رام الله، شيع الأهالي، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل، محمد سعد سامي نعسان ( 14 عامًا)، إلى مثواه الأخير .

وأفادت "وفا" بأن موكب التشييع انطلق من منزل عائلة الشهيد، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال، ووصل المشيعون إلى ساحة وسط القرية، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، قبل أن يُنقل الى المقبرة ليوارى الثرى.

يذكر أن الطفل نعسان استشهد يوم أمس، الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في المواجهات التي اندلعت في القرية.

