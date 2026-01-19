اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية: الاحتلال يطلق عملية عسكرية تمتد أياما في الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بدء عملية عسكرية واسعة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل، منذ الليلة الماضية، بزعم ملاحقة مسلحين وضبط أسلحة، مشيرين إلى أن العملية ستستمر عدة أيام.

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل في الضفة الغربية، الليلة الماضية، معلنة إطلاق حملة عسكرية واسعة تمتد أياما بذريعة ملاحقة مسلحين وضبط أسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنين وائل الطويل، وأمير خيري أبو حديد، ومكافح أبو داود، وناصر حسين الأطرش، وحسام المحتسب، ومن بلدة الشيوخ شمالا اعتقلت المواطن محمد درويش حلايقة، ومن بلدة سعير اعتقلت الطفل محمد مطور (13 عاما).

الاحتلال يطلق عملية عسكرية تمتد أياما في الخليل

للتفاصيل: https://t.co/lxa1jPkgCQ pic.twitter.com/147oDVvhFX — موقع عرب 48 (@arab48website) January 19, 2026

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا على عدة أحياء بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وأغلقت طرقات فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على أصحابها بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

ادعاءات الاحتلال

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن قواتهما بدأت، الليلة الماضية، عملية عسكرية واسعة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل، بذريعة القضاء على ما وصفاه بـ"البنى الإرهابية" و"ضبط وسائل قتالية".

وذُكر في بيان مشترك للجيش والشاباك أن "العملية تأتي في إطار جهود أمنية متواصلة لملاحقة مطلوبين ومصادرة أسلحة"، مشيرًا إلى أن "النشاط العسكري سيستمر لعدة أيام بحسب تطورات الميدان".

وأضاف البيان أن "القوات تعمل في المنطقة بمشاركة وحدات عسكرية وأمنية مختلفة"، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

بيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ستة مواطنين من مناطقة مختلفة في محافظة بيت لحم.

الخليل، صباح اليوم

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت جمال موسى ردايدة (47 عاما)، وعبد الله حسين ردايدة (41 عاما) من العبيدية شرقا، ومحمد أكرم علاء الدين (22 عاما)، وعبد الكريم محمد زواهرة (23 عاما)، وسيف محمد علاء الدين (19 عاما) من قرية المعصرة، وإسماعيل منير فواغرة (21 عاما) من قرية واد رحال جنوبا، بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم.

جنين

وفي منطقة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت قباطية وداهمت منازل في حارة أبو الرُب وفتشتها واعتقلت الشاب محمد أبو الرُب ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة.

نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس، وداهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلا من: قسام أبو غليون، وفارس كلبونة، وأحمد هزيم، قرب نادي الفروسية، وعمرو طيراوي من مخيم بلاطة.

رام الله

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة كريمة عبد الكريم شراكة، وابنها محمود أحمد شراكة، للضغط على نجلها الآخر ثائر لتسليم نفسه، والمواطن عرفات يوسف النجار، بعد اقتحام منزليهما في المخيم وتفتيشهما.

طولكرم

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك، فجر اليوم، شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضياء عبد الغني نور بعد اقتحامها منزله في البلدة.