اعتقالات واقتحامات بالضفة والعمليات العسكرية تتواصل بالخليل لليوم الثالث

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، تنفيذ حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية لساعات، فيما تستمر العملية العسكرية في محافظة الخليل لليوم الثالث على التوالي.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية واعتقلت عدة فلسطينيين من بينهم صبيح غالب أبو حمدية غيث، أحمد صابر برقان، عبد المعز عبد العزيز أبو تركي، يعقوب يحيى الرجبي، علي الرجبي، وتامر طلب العجلوني، إضافة إلى مصعب خليل غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واقتادتهم بعد التعرض للضرب إلى جهة غير معلومة.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي عدة طرق فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية، فيما داهمت وفتشت العديد من المنازل وعاثت فيها خرابًا واعتدت على أصحابها بالضرب.

في مناطق أخرى من الضفة، اعتقلت قوات خاصة الشاب جمال الترمساني بعد تسلله إلى مخيم الأمعري للاجئين جنوب البيرة، واعتقلت عثمان البخاري في منطقة "شارع المدارس" شرقي نابلس.

كما اعتقلت الشابين منذر علوي وسليم إسماعيل حمادنة بعد مداهمة منزليهما في قرية دير جرير شرقي رام الله، فيما احتجزت قوات الاحتلال شابا مجهول الهوية ونكلت به عند حاجز "كراميلو" قرب قرية الطيبة شرقي رام الله.

وفي شمال الضفة، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في بلدة اليامون غربي جنين، حيث اعتقلت الشابين رامي ماهر سمار وريان حسن ظاهر، إضافة إلى الشاب شادي حسان راتب عويس من مخيم جنين أثناء مروره عبر حاجز "حوارة" جنوبي نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الحارثية وبلدة عجة والزبابدة جنوبي جنين، ومخيم عقبة جبر للاجئين جنوبي أريحا، وعدة أحياء في بيت لحم وقرية المغير شمال شرقي رام الله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا ومنزلًا في منطقة "عين كاكوب" بجبل المساكن شرقي المدينة، ضمن حملة واسعة تستهدف مناطق متعددة من الضفة.