الاحتلال يهدم منزلين في الضفة ومستوطنون يحرقون جرافات في عوريف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات الهدم والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غربي سلفيت، بينما شرعت بهدم منزل آخر في بلدة شقبا وخطرت منازل إضافية بالهدم.

وفي الوقت ذاته، واصلت عصابات المستوطنين شن هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك إحراق مركبات ومعدات وخط شعارات تحريضية، في سلسلة من الاعتداءات التي تعكس تصعيد الاحتلال المستمر ضد السكان الفلسطينيين.

أحرق مستوطنون ثلاث جرافات ومركبة ومعدات في كسارات بقرية عوريف جنوب نابلس، بحسب مصادر فلسطينية، ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت محاجر وكسارات تعود ملكيتها لعائلة عصام الصفدي.

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في كفر الديك بسلفيت

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غربي سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة معززة بالجرافات، وقامت بهدم المنزل الذي تعود ملكيته للشاب سامي سمير ناجي، في استمرار لسياسة الهدم والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الاحتلال يهدم منزلا في شقبا ويخطر آخرين بالهدم

اقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة عدة جرافات عسكرية وشرعت بهدم منزل عائلة إبراهيم أبو فرح المكون من أربعة طوابق، ضمن سياسة مستمرة لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

أفاد رئيس مجلس قروي شقبا، عدنان شلش، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل مكون من 4 طوابق في القرية، مع إخلاء منزلين آخرين تم إخطارهما مسبقا بالهدم.

واقتحمت 6 بواقر وجرافة القرية، وشرعت في تنفيذ عملية الهدم بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بينما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لمنع المواطنين من الاقتراب.

وأشار شلش إلى أن المنازل الثلاثة تعود للأشقاء إبراهيم وخالد وفرح عبد الله، وتقطنها ثلاثة عائلات مكونة من 22 شخصا منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة بنائها أكثر من 24 مليون شيقل.

وأوضح أن الاحتلال برر الهدم بحجة البناء دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج"، مستبقًا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المقرر بعد أيام بشأن اعتراض أصحاب المنازل على الهدم.

وأشار تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال العام الماضي 538 عملية هدم أسفرت عن تدمير نحو 1400 منشأة، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، وتركزت عمليات الهدم في محافظات الخليل، القدس، رام الله، طوباس، ونابلس.