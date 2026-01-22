القدس: مخابرات الاحتلال تقتحم مركز "يبوس" الثقافي وتوقف عرض فيلم "36" المرشّح للأوسكار

قال المركز إن "المخابرات الاسرائيلية، اقتحمت، اليوم (الخميس) عند الساعة 5:30 مساءً، مركز يبوس الثقافي في القدس، وأوقفت عرض فيلم ’36’ للمخرجة آن ماري جاسر، وهو فيلم مرشّح لجوائز دولية".

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الخميس، مركز "يبوس" الثقافي في القدس المحتلة، وأوقفت عرض فيلم "36"، المرشّح لجوائز الأوسكار للعام الجاري، بحسب ما أكّد المركز.

وقال المركز إن "المخابرات الاسرائيلية، اقتحمت، اليوم (الخميس) عند الساعة 5:30 مساءً، مركز يبوس الثقافي في القدس، وأوقفت عرض فيلم ’36’ للمخرجة آن ماري جاسر، وهو فيلم مرشّح لجوائز دولية".

وأكّد المركز أن "هذا الإجراء يأتي في سياق القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية في المدينة، رغم أن حرية التعبير والعمل الثقافي مكفولة وفق القوانين والمواثيق الدولية، إلا أن الواقع في القدس يشهد استثناءات متكررة، تطال الفعل الثقافي ومؤسساته".

الأمر الصادر عن سلطات الاحتلال

وقبل أيام، وخلال العرض الافتتاحيّ للفيلم، قال المركز إنه "بحضور لافت، افتُتح العرض الأول للفيلم بالترحيب بالجمهور ضمن أولى فعاليات عام 2026 لمركز يبوس الثقافي، تلاه ترحيب خاص للمخرجة آن ماري جاسر، التي قدّمت تعريفًا بالفيلم و الطاقم المتواجد في صالة السينما من المنتجين والممثلين. كما عبّر المشاركون في الفيلم، خصوصا من الجيل الجديد مثل ورد حلو ووردة العلبوني، عن تجربتهم ومشاعرهم نحو العمل، وعن أهمية تواجدهم في عرض الفيلم الأول في مدينة القدس".

وذكر المركز أن فيلم "36" للمخرجة آن ماري جاسر مرشّح لجوائز الأوسكار لعام 2026، ضمن فئة أفضل فيلم روائي دولي، إذ وصل القائمة القصيرة للأوسكار.

وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية فعالية ثقافية في المسرح الوطني "الحكواتي" بمدينة القدس، وأرعبت عشرات الأطفال الفلسطينيين.

واقتحم عناصر من جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ "الشاباك" والشرطة المسرح، وطالبوا من المتواجدين المغادرة بقرار من وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير.

وعلّق عناصر "الشاباك" والشرطة على جدار المسرح قرار بن غفير، بمنع الفعالية الثقافية، بدعوى أنها تتم برعاية السلطة الفلسطينية.

وقالت محافظة القدس في بيان، يومها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أمس الأحد، المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) في مدينة القدس"، مؤكدة أن القوات "أوقفت فعالية ثقافية مخصّصة للأطفال قبيل انطلاقها بدقائق".

و"داهمت القوات القاعة بشكل مفاجئ، وطالبت الأطفال بالنزول عن خشبة المسرح، ما أثار حالة من الهلع والخوف بينهم؛ كما قامت قوات الاحتلال بإجبار العائلات الحاضرة (مع أطفالهم) على مغادرة القاعة فورا، ومنعت استمرار الفعالية"، بحسب البيان.

وفي السنوات الماضية، منعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الفعاليات الثقافية والفنية والاقتصادية والرياضية الفلسطينية في القدس.