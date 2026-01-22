عبّاس يبحث مع بوتين في موسكو المستجدات والتطورات السياسيّة

أطلع عبّاس نظيره الروسي، على "آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة ما يجري في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل كامل، بما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار".

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء عقد في القصر الرئاسي بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، آخر المستجدات والتطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية.

وقبيل اجتماع الرئيسين، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عباس في الكرملين.

وبحث الرئيس الفلسطيني مع بوتين "العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين، كما ناقشا عددا من القضـايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأطلع عبّاس نظيره الروسي، على "آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة ما يجري في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل كامل، بما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار، مع التأكيد على الدور المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع وتوحيد الأرض الفلسطينية، مشددا على أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعدم إنشاء نُظم إدارية وقانونية وأمنية تكرس الازدواجية والتقسيم"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الرئيس الفلسطيني يلتقي نظيره الروسيّ في الكرملين، الخميس (Getty Images)

وأكد عباس "ضرورة الوقف الفوري للاستيطان، ووضع حد لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وحل الدولتين".

وشدّد على "التمسّك بحق شعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، دولة واحدة، بنظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، تعيش بأمن وسلام مع جيرانها".

وأشار إلى "المضيّ قدما في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لفلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات".

خلال اجتماع الوفدين بحضور الرئيسين (Getty Images)

وعقب اللقاء بين الرئيس ونظيره الروسي، عقد اجتماع موسّع بحضور الوفدين الفلسطيني والروسي، جرى خلاله مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى المجالات الثقافية والإنسانية بما في ذلك الإسراع في عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين الحكومتين.

وشكر الرئيس الفلسطيني، نظيره الروسي، على "مواقف بلاده الداعمة والمساندة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، والتي تؤكد متانة روابط الصداقة بين فلسطين وروسيا".