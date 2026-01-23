"أونروا": هدم إسرائيل لمباني الوكالة في القدس المحتلة "تحدٍ للقانون الدولي"

وصفت "أونروا" استيلاء إسرائيل على مقرها في القدس الشرقية المحتلة، وهدم مبانيها بأنّه "مستوى جديد من التحدي الصارخ، والمتعمد للقانون الدولي"، وحذّرت الوكالة مِن أنّ هذا العمل "قد تكون له تداعيات عالمية أوسع بكثير"

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، استيلاء إسرائيل على مقرها في القدس الشرقية المحتلة، وهدم مبانيها بأنّه "مستوى جديد من التحدي الصارخ، والمتعمد للقانون الدولي".

أعرب مدير الاتصالات في الوكالة الأممية، جوناثان فاولر، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت عقد ضمن الإحاطة الصحافية الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن خشيته من استيلاء إسرائيل على مركز التدريب المهني للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، ما سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على مجمع الوكالة، وهدمه، ورفع العلم الإسرائيلي فوقه.

وعن مباني المقر التي هدمتها إسرائيل، قال فاولر: "هذا مكان يتمتع بامتيازات، وحصانات الأمم المتحدة. من المروّع أن تداهم السلطات الإسرائيلية هذا المجمع وتهدمه؛ هذا عمل شائن قد تكون له تداعيات عالمية أوسع بكثير".

وأضاف أنّ "مداهمة مجمع تابع للأمم المتحدة، وهدمه، ومصادرته أمر غير مسبوق على الإطلاق، ويُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأشار إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الذي ينص على أنّ إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات "أونروا" لا عرقلتها، مذكّرًا بأنّ ما شهدوه هذا الأسبوع يناقض هذا الحكم تماما.

وذكر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية زعمت ملكية الأرض التي يقع عليها مجمع الوكالة.

وأردف "أكدت محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرارا وتكرارا، أنّ احتلال القدس الشرقية غير شرعي. وبالتالي لا تملك إسرائيل أي حق سيادي على هذه الأرض".

وتابع "هذا يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات. نخشى بشدة أن تكون الخطوة التالية هي الاستيلاء على مركز التدريب المهني التابع لنا في القدس الشرقية، ما سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم".

وداهمت القوات الإسرائيلية، صباح الخميس، مقر "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، واستولت على المجمع، وهدمت المباني الموجودة بداخله.

كما رفعت قوات الاحتلال أعلاما إسرائيلية على المبنى الرئيس في المجمع، وحضر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعدد من نواب اليمين المتطرف إلى المنطقة؛ لدعم هدم مجمع "أونروا" وإخلائه.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ الأرض ملك لإسرائيل، مصرحة بأنّها استولت على المجمع، وكررت اتهاماتها بأن لـ"أونروا" صلات بحركة حماس.

وأقرّ الكنيست، في نهاية 2024، حظر عمل وكالة "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، وألزمت الحكومة الإسرائيلية، مطلع 2025، الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح.

أُسّست "أونروا" عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسة التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، يشمل ذلك: الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والمأوى.