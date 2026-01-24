الاحتلال يمنع إدخال شحنة عشب اصطناعي أرسلتها الصين إلى الأراضي الفلسطينية

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنّ هذا القرار، يشكّل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، دعا الاتحادات الرياضية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إدخال شحنة من العشب الاصطناعي مخصصة للملاعب الفلسطينية، قدمتها حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة في السلطة الفلسطينية.

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان له، السبت، قرار الاحتلال منع إدخال شحنة من العشب الاصطناعي، مخصصة للملاعب الفلسطينيّة، واعتبره انتهاكًا مباشرًا يضرّ بقطاع الرياضة الفلسطينية.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنّ "هذا القرار، يشكّل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الرياضة الفلسطينية، وثّقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والمؤسسات الرياضية الفلسطينية وقدّمتها إلى الجهات الدولية المختصة".

وأضاف أنّ القرار يهدف، أيضًا، إلى "عرقلة تطوير البنية التحتية الرياضية وحرمان اللاعبين، خاصة الأطفال والشباب، من حقهم في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة".

كما أكد أنّ هذا المنع "يتعارض بشكل واضح مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا)، ومبادئ الميثاق الأولمبي، التي تضمن عدم التمييز، والمساواة في الوصول إلى الرياضة"، ومحملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

ودعا الاتحادات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان إدخال هذه الشحنة.

