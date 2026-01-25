الإثنين: العليا تنظر التماسًا حول أزمة المياه في كفر عقب

المحكمة العليا تنظر التماسًا قدّمه مركز "عدالة" باسم أكثر من 200 من سكان كفر عقب، للمطالبة بإلزام السلطات الإسرائيلية بتوفير تزويد منتظم وكافٍ بالمياه، في ظل انقطاع مزمن يهدد الصحة والحياة اليومية لعشرات الآلاف.

تنظر المحكمة العليا، يوم غدٍ الإثنين، في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم أكثر من 200 من سكان كفر عقب، مطالبًا بـ"إلزام السلطات الإسرائيلية بتأمين تزويد كافٍ، منتظم ومتواصل للمياه لسكان البلدة".

جاء ذلك بحسب ما ذكر المركز الحقوقي، في بيان، في ظل "انقطاع حاد ومزمن يهدد الصحة"، وذلك "رغم سنوات من المطالبات القانونية والترافع أمام المحاكم دفاعًا عن حقهم الأساسي في الحصول على المياه".

وأوضح البيان أن "القضية تُتداول في المحكمة العليا منذ أكثر من عام ونصف على تقديم الالتماس"، وأن هذا المسار "تُوّج باستصدار أمرٍ احترازي في أيلول 2025، يُلزم السلطات بتقديم تفسيرات لماذا لا يتم تزويد المنطقة بالمياه بشكل منتظم ومستمر".

وأفاد البيان بأن "الواقع على الأرض لم يشهد أي تغيير ملموس"، إذ "لا يزال سكان كفر عقب يعانون من نقص حاد وخطير في المياه"، رغم أن "جميع الجهات الرسمية أقرت بوجود الأزمة وبخطورتها على الحياة والصحة" من دون "اتخاذ أي إجراءات عملية تضمن تزويدًا منتظمًا وثابتًا للمياه وبضغط كافٍ".

وبيّن البيان أن "سكان بعض أحياء كفر عقب لا يحصلون على المياه إلا ليوم أو يومين في الأسبوع، وأحيانًا أقل من ذلك"، وبـ"ضغط ضعيف لا يتيح حتى تعبئة خزانات المياه"، ما "يُجبر العائلات على شراء المياه من مصادر خاصة وتخزينها في خزانات بلاستيكية"، مع "تكلفة مالية مرتفعة ومخاطر صحية وأمنية جسيمة"، ويحوّل "الحياة اليومية في البيوت والمدارس والعيادات والمؤسسات العامة إلى صراع دائم لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية".

وأضاف "عدالة" أنه "رغم إقرار السلطات بخطورة الوضع، تُلقي كل جهة المسؤولية على الأخرى"، وتكتفي "بطرح خطط تحسين مستقبلية مشروطة وغير مضمونة تمتد لسنوات قادمة"، من دون "تقديم حل فوري وفعّال يضمن الحق الأساسي للسكان في الحصول على المياه".

وأشار إلى أنه "تقدّم في 19.8.2024 بالتماس باسم رئيس اللجنة المحلية في كفر عقب وأكثر من 200 من السكان"، في ظل "معاناة نحو 100 ألف نسمة من انقطاع المياه معظم أيام الأسبوع".

وشدد على أن أن هذا الواقع "يمس بشكل مباشر بالحقوق الأساسية في الحياة، الصحة، الكرامة وسلامة الجسد"، ويشكّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على مياه كافية، آمنة وبكلفة معقولة".

وتابع البيان أن المحكمة "أصدرت في أيلول/ سبتمبر الماضي أمرًا احترازيًا يلزم السلطات بتقديم تبرير لعدم توفير المياه بشكل منتظم ودائم وبضغط كافٍ لسكان كفر عقب ومناطق مجاورة"، إلا أن "التطورات اللاحقة أظهرت أن الأزمة لم تُحل، بل استمرت، وأحيانًا تفاقمت"، ما "قاد إلى جلسة الغد للنظر في جوهر الالتماس".

وختم البيان بالتذكير بأن "إسرائيل ضمّت كفر عقب عام 1967 إلى منطقة نفوذ بلدية القدس وطبّقت عليها القانون الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي"، وأنه "منذ بناء جدار الفصل العنصري تم فصل كفر عقب عن القدس"، فيما "تتجاهل السلطات الإسرائيلية وبلدية القدس التزاماتها تجاه السكان منذ عشرات السنين"، الأمر الذي "حوّل كفر عقب إلى مجمع عشوائي يفتقر لأسس الحياة الكريمة".