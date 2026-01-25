الضفة: اعتداءات المستوطنين توقف ضخ المياه عن 19 تجمعا فلسطينيا

أعلنت مصلحة مياه القدس، التي تغطي خدماتها محافظة رام الله والبيرة، توقفا مؤقتا لضخ المياه من آبار منطقة "عين سامية"، جراء اعتداء المستوطنين على الطواقم الفنية ومنعها من الوصول إلى الآبار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبئر رقم 6.

أدت اعتداءات مستوطنين إسرائيليين، الأحد، على بئر مياه، لتوقف ضخ المياه عن 19 تجمعا فلسطينيا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما فاقم أزمة الإمدادات ودفع إلى مناشدات عاجلة للتدخل وإصلاح الأضرار واستئناف الضخ.

وأعلنت مصلحة مياه القدس، التي تغطي خدماتها محافظة رام الله والبيرة، توقفا مؤقتا لضخ المياه من آبار منطقة "عين سامية"، جراء اعتداء المستوطنين على الطواقم الفنية ومنعها من الوصول إلى الآبار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبئر رقم 6.

وقالت المصلحة، إن الاعتداء أدى إلى وقف الضخ بشكل كامل، ما حرم أكثر من 19 تجمعا سكانيا من المياه.

وطالبت بتدخل عاجل للسماح لطواقمها بإصلاح الأعطال واستئناف الضخ.

ودعت "مياه القدس"، الجهات المختصة والمؤسسات الدولية إلى وقف الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وتهدد الأمن المائي لآلاف المواطنين.

وتقع آبار عين سامية، ضمن أراضي بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله في السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتتعرض لهجمات استيطانية متكررة منذ ما قبل 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، سيطر مستوطنون على المنطقة وطردوا مزارعين فلسطينيين، ما أعاق عمل مصلحة المياه.

وتضم عين سامية، 6 آبار تزود معظم بلدات شرق رام الله بمياه الشرب منذ ستينيات القرن الماضي.

وخلال عام 2025، ارتكب المستوطنون 4 آلاف و723 اعتداء، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الاحتلال الإسرائيلي عبر جيشه ومستوطنيه من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، تشمل قتل وهدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسع استيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.