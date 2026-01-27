إرهاب المستوطنين بالضفة: مصابون واعتداء على طواقم طبية وحرق ممتلكات ونهب أغنام

أصيب عدد من الفلسطينيين من جراء هجمات للمستوطنين في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، والتي طالت ممتلكات بينها إضرام النار بأعلاف ونهب أغنام واعتداء على طواقم طبية.

هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مساكن فلسطينية جنوب وشمالي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا ممتلكات ونهبوا أغناما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل، إحداهما لشاب تعرض لإصابة بالرأس وعانى من نزيف حاد وكان فاقدا للوعي، بينما الأخرى لفتاة أصيبت بكسر في اليد بعد اعتداء المستوطنين عليهما، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أشار إلى أن طواقمه في مسافر يطا تعرضت للهجوم بالحجارة من المستوطنين خلال محاولتها الوصول إلى تجمع الفخيت بعد هجوم المستوطنين على المنطقة.

وقال سمير حمامدة، الذي تعرض للضرب من قبل المستوطنين، إن عددا كبيرا من المستوطنين هاجموا منزله ورشقوه بالحجارة، ورشوا غاز الفلفل داخله ما أدى إلى إصابة أطفاله وزوجته بالإغماء وبرضوض وجروح.

كما أصيب عدد آخر من أهالي الخربة من بينهم أحمد أبو صبحة، وعدد من الاطفال والنساء. وحطم المستوطنون مركبة أبو صبحة ونوافذ منزله، وأحرقوا حطب التدفئة وألحقوا أضرارا كبيرة فيها.

وقال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة المهتم بمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، في رسالة صوتية وزعها على الصحافيين، إن "عددا من المستوطنين هاجموا بشكل متزامن تجمعات فلسطينية بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شاب".

وأضاف أن المستوطنين "نهبوا قطيعا من الأغنام من خربة الحلاوة وهاجموا مسكن المواطن أحمد إسماعيل أبو عرام واعتدوا على نجله محمد بالضرب وأصيب برضوض وكدمات وقاموا بسرقة هاتفه".

وتابع أن الهجوم "استهدف أيضا تجمع الفخيت (بمسافر يطا)، وتخلله حرق أعلاف للماشية، كما اقتحم مستوطنون خربة المِركز بالمسافر أيضا".

وسرق المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، 150 رأسا من الأغنام تعود لعائلة أبو عرام.

وفي شمال الضفة، أطلق المستوطنون وجيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات، بعد إعادة نصب خيام استيطانية جنوب شرق مدينة نابلس.

وفي التفاصيل، فإن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة رأس العين جنوب بلدة قصرة أطلقوا الرصاص صوب منازل المواطنين، دون وقوع إصابات، وتدخل جيش الاحتلال ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

الخليل: مصابان بالرصاص الحي في الظاهرية والاحتلال يقتحم عدة مواقع

أصيب فلسطينيان مساء الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بالبطن في الظاهرين، ووصفت إحداهما بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مواقع في محافظة الخليل، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ، ومخيم العروب، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا خلال عام 2025 نحو 4 آلاف و723 هجوما، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا، وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يقطنها ألف و90 شخصًا.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 التي استمرت عامين كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، هجماتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلتين، وتشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.